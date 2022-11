Pallavolo

La chiude lo Zar! Monster-block di Ivan Zaytsev, vittoria Lube 3-1 sul Roeselare

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - Spettacolare Ivan Zaytsev! Lo Zar è grande protagonista nella sfida tra Knack Roeselare e Cucine Lube Civitanova, non soltanto per i 21 punti realizzati ma anche per il monster-block che chiude un 4° set infinito e consegna il successo ai cucinieri. Che giocatore totale!

00:00:35, 16 minuti fa