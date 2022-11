Cucine Lube Civitanova completa l'opera superando 3-1 il Knack Roeselare al termine di una sfida veramente bella. La qualità della Pallavolo giocata dalle due formazioni è, per lunghi tratti del match, eccelsa, con side-out perfetti e colpi di una bellezza stordente, realizzati da protagonisti ogni volta diversi. I padroni di casa vengono letteralmente trascinati dalle bordate dell'opposto argentino Pablo Sergio Koukartsev (22 punti col 54% in attacco) e dalla serata di grazia vissuta da Matthijs Verhanneman (17, col 60% di ricezione perfetta). Settimana perfetta per i club italiani nella CEV Champions League 2022-23 . Dopo il 3-0 rifilato da Perugia al Duren e la grande vittoria di Trentino sullo ZAKSA , lacompleta l'operailal termine di una sfida veramente bella. La qualità della Pallavolo giocata dalle due formazioni è, per lunghi tratti del match, eccelsa, con side-out perfetti e, realizzati da protagonisti ogni volta diversi. I padroni di casa vengono letteralmente trascinati dalle bordate dell'opposto argentino(22 punti col 54% in attacco) e dalla serata di grazia vissuta da(17, col 60% di ricezione perfetta).

Al netto di qualche difficoltà in ricezione e di pause in attacco - ancora fisiologiche a questo punto della stagione - i cucinieri si aggrappano invece all'imprescindibile carisma di Ivan Zaytsev (21 punti, con 3 muri) e a un Marlon Yant Herrera ormai ingiocabile per qualsiasi avversaria. Il giovane schiacciatore cubano tiene medie impressionanti in attacco (17 col 59% di eccellenza), è molto solido in ricezione e non sbaglia una palla, che sia una, nei momenti chiave di ogni sfida, a prescindere dal valore tecnico degli avversari.

La partita

Non è ancora la miglior versione stagionale della Lube, eppure la squadra di Chicco Blengini si diverte e fa divertire con una Pallavolo entusiasmante. Al netto di qualche meccanismo ancora da rodare, oltre che di errori non forzati che, a questo punto della stagione sportiva, sono quasi fisiologici, i cucinieri confermano di avere un roster molto profondo, per quantità e qualità. In uscita dalla panchina, l'ex allenatore della Nazionale può pescare soluzioni diverse per affrontare ogni momento delle partite. Così capita che, sul taraflex della Tomabel Hall di Roeselare, Zaytsev ritrovi la titolarità da opposto e cerchi il petrolio sotto la metà campo avversaria; che Barthélémy Chinenyeze cominci finalmente ad affinare l'intesa con Luciano De Cecco nel gioco veloce al centro (10/12 nel 1° tempo per il centralone francese); che i giovanissimi Mattia Bottolo e Aleksandar Nikolov si prendano la scena con grandi giocate e battute al fulmicotone. Civitanova sa soffrire anche contro un'avversaria che, almeno quest'oggi, riceverebbe doppio più qualsiasi battuta avversaria e riuscerebbe a mettere a terra perfino palloni impossibili. Civitanova sa soffrire in quegli scambi lunghi che ne certificano il potenziale ancora inesplorato, non soltanto perché vinti con autorità da un gruppo così ringiovanito in estate e ancora alla ricerca di leader ulteriori rispetto al duo De Cecco-Zaytsev. Intanto, la Lube vanta però un record di 3-0 in una Pool C decisamente più combattuta del previsto, comandando la classifica con 8 punti, davanti al Tours (6). Le sfide di ritorno fungeranno da banco di prova per una formazione che, al netto dei tanti volti nuovi, resta ancora potenzialmente devastante in una stagione peraltro lunghissima. Anche Itas e Sir Sicoma Monini sono perciò avvisate...

Il tabellino

Knack Roeselare - Cucine Lube Civitanova 1-3 (19-25; 25-21; 23-25; 27-29)

Roeselare : Deroey (L), D'Hulst 1, Coolman 9, Ahyi 2, Plaskie, Verhanneman 17, Leite Costa, Tammearu 12, Rotty, Depovere, Koukartsev 22, Fasteland 11. All . Vanmedegael.

: Deroey (L), D'Hulst 1, Coolman 9, Ahyi 2, Plaskie, Verhanneman 17, Leite Costa, Tammearu 12, Rotty, Depovere, Koukartsev 22, Fasteland 11. . Vanmedegael. Civitanova: Gabi Garcia 2, Sottile, D'Amico, Balaso (L), Zaytsev 21, Chinenyeze 12, Nikolov 12, Diamantini 3, Gottardo, Ambrose (L) n.e., De Cecco 1, Anzani 1, Bottolo 8, Yant Herrera 17. All. Blengini.

