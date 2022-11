Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Luciano De Cecco a una mano è sempre spettacolare: 1° tempo stupendo

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (M) - Luciano De Cecco è, come sempre, un mago incredibile. Qui gioca un 1° tempo a una mano per il grande colpo di Barthélemy Chinenyeze. Un'alzata da gustare e rivedere in loop, realizzata da un palleggiatore sopraffino.

00:00:29, 23 minuti fa