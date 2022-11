fase a gironi saranno visibili IN ESCLUSIVA in LIVE-Streaming su TV su Eurosport 1 o Eurosport 2. Sul sito Eurosport.it potrete invece sempre trovare video, report e approfondimenti dedicati su tutto ciò che riguarda la massima competizione europea per club. Dopo il bottino pieno ottenuto nella prima giornata, anche nel secondo turno di CEV Champions League 2022-23 , Civitanova, Perugia e Trentino puntano a essere protagonisti e ad arrivare fino in fondo a un torneo che si preannuncia spettacolare. Tutte le sfide dellasaranno visibiliinsu Discovery+ e, a rotazione in ogni giornata, una partita dei tre club italiani sarà trasmessa anche insu. Sul sitopotrete invece sempre trovare video, report e approfondimenti dedicati su tutto ciò che riguarda la massima competizione europea per club.

Plotnytskyi tuttofare! Finta l'attacco e poi libera la diagonale

Civitanova, Perugia e Trentino in diretta TV e LIVE-Streaming

CEZ Karlovarsko - Itas Trentino : mercoledì 16 novembre 2022, ore 18:00 . LIVE-Streaming su Discovery+ . Telecronaca di Rudy Palermo, commento tecnico a cura di Paolo Cozzi.

: mercoledì 2022, ore . LIVE-Streaming su . Telecronaca di Rudy Palermo, commento tecnico a cura di Paolo Cozzi. Ziraat Bank Ankara - Sir Sicoma Monini Petugia : mercoledì 16 novembre 2022, ore 18:00 . LIVE-Streaming su Discovery+ . Telecronaca di Fabrizio Monari.

: mercoledì 2022, ore . LIVE-Streaming su . Telecronaca di Fabrizio Monari. Tours VB - Cucine Lube Civitanova: mercoledì 16 novembre 2022, ore 20:00. Diretta TV su Eurosport 1, LIVE-Streaming su Discovery+. Telecronaca di Gianmario Bonzi, commento tecnico a cura di Rachele Sangiuliano.

Sbertoli per Daniele Lavia, pallonetto di una dolcezza estrema

I gironi della CEV Champions League 2022-23

Pool A : Jastrzebski Wegiel, Vojvodina NS Seme Novi Sad, VfB Friedrichshafen, Montpellier HSC VB.

: Jastrzebski Wegiel, Vojvodina NS Seme Novi Sad, VfB Friedrichshafen, Montpellier HSC VB. Pool B : Berlino Recycling Volleys, Hebar Pazardzhik, Aluron CMC Warta Zawiercie, Halkbank Ankara.

: Berlino Recycling Volleys, Hebar Pazardzhik, Aluron CMC Warta Zawiercie, Halkbank Ankara. Pool C : Cucine Lube Civitanova , Sport Lisbona e Benfica, Knack Roeselare, Tours VB.

: , Sport Lisbona e Benfica, Knack Roeselare, Tours VB. Pool D : ZAKSA, CEZ Karlovarsko, Itas Trentino , Decospan VT Menen.

: ZAKSA, CEZ Karlovarsko, , Decospan VT Menen. Pool E: Sir Sicoma Monini Perugia, ACH Volley Lubiana, SWD powervolleys Duren, Ziraat Bank Ankara.

Rally pazzesco tra Lube e Benfica: incredibile serie di difese

Civitanova, Perugia e Trentino: informazioni utili

Data, luogo e ora: Trentino sarà di scena sul taraflex della Sport Hall for Indoor Games mecoledì 16 novembre. Inizio della sfida previsto per le ore 18:00 italiane, con collegamento in LIVE-Streaming su Discovery+ a partire dalle 17:50.

Data, luogo e ora: Perugia sarà invece attesa dal pubblico della TVF SC Baskent Sports Hall di Ankara, sempre mecoledì 16 novembre e alle ore 18:00 italiane. Anche in questo caso, il collegamento in LIVE-Streaming su Discovery+ inizierà dalle ore 17:50.

Data, luogo e ora: Civitanova chiuderà gli impegni dei club italiani, giocando sul taraflex della Salle Robert Grenon di Tours. Sfida in programma mercoledì 16 novembre alle ore 20:00 italiane, con collegamento in TV su Eurosport 1 e in LIVE-Streaming su Discovery+ dalle 19:50.

Lisinac con un colpo d'altri tempi: ecco il suo bilanciere

