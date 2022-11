Sir Sicoma Monini Perugia non si ferma più! 15° successo consecutivo, tra tutte le competizioni finora giocate, per i Block Devils di Andrea Anastasi, che superano 3-0 l'SWD powervolleys Duren e certificano ancor più la loro vetta nella Pool D della chirurgico Oleh Plotnytskyi (14 punti col 60% in attacco), da una battuta che, seppur a intermittenza, fa letteralmente i buchi sul taraflex dell'Arena Kreis, e dalle grandi sbracciate di Jesus Herrera Jaime da posto 2, Perugia conquista così la terza vittoria di fila in questa fase a gironi della massima competizione europea. Lanon si ferma più!, tra tutte le competizioni finora giocate, per idi Andrea Anastasi, chel'e certificano ancor più la loro vetta nella Pool D della CEV Champions League 2022-23 . Trascinata dai punti di un(14 punti col 60% in attacco), da una battuta che, seppur a intermittenza, fa letteralmente i buchi sul taraflex dell'Arena Kreis, e dalle grandi sbracciate dida posto 2, Perugia conquista così lain questa fase a gironi della massima competizione europea.

ampio turnover attuato dal proprio allenatore, con Anastasi che tiene completamente a riposo Wilfredo Leon, Kamil Rychlicki, Roberto Russo e Simone Giannelli, i sirmaniaci soffrono soltanto nel 2° set, a causa di una ricezione un po' troppo imprecisa e degli eccessivi errori non forzati in battuta, ma non dà mai la sensazione di lasciare l'inerzia della sfida a un Duren trascinato - ma anche tradito, nei momenti chiave - dalla coppia formata da Marcin Ernastowicz (11) e Sebastian Gevert (12). Adesso, per i Block Devils, Sada Cruzeiro e l'Itas Trentino. Nonostante l'attuato dal proprio allenatore, con Anastasi che tiene completamente a riposo Wilfredo Leon, Kamil Rychlicki, Roberto Russo e Simone Giannelli, isoffrono soltanto nel 2° set, a causa di unae degli eccessivi errori non forzati in battuta, ma non dà mai la sensazione di lasciare l'inerzia della sfida a un Duren trascinato - ma anche tradito, nei momenti chiave - dalla coppia formata da(11) e(12). Adesso, per i testa al Mondiale per Club dove sarà presumibilmente sfida totale cole l'Itas Trentino.

La partita

Com'è ormai consuetudine in questa prima parte di stagione, coach Anastasi dà spazio al turnover e schiera Gregor Ropret con Jesus Herrera Jaime in diagonale principale, mentre il libero titolare è Alessandro Piccinelli. L'opposto cubano comincia però incassando una serie incredibile di muri e mandando out diversi attacchi, costringendo così il suo palleggiatore alle aperture in posto 4 e alla ricerca della pipe con Plotnytskyi. Il Duren prova fin da subito a forzare dai nove metri, anche se nel primo fondamentale contemporaneo dell'attacco sono proprio i Block Devils a fare più male. I 6 ace nel 1° set e le serie al servizio di tutta Perugia mandano in tilt la ricezione dei padroni di casa, negando così a Tomas Kocian-Falkenbach la possibilità di giocare veloce coi suoi centrali. Plotnytskyi gioca su livelli spaziali per tutta la prima frazione, chiudendo il set con 8 punti (3 ace e il 71% in attacco), mentre l'SWD powervolleys prova ad aggrapparsi a Marcin Ernastowicz ma non può minimamente evitare il 17-25 con cui va in archivio il periodo iniziale. Nel 2° set è però tutta un'altra musica. La ricezione del Duren migliora sensibilmente e permette a Kocian-Falkenbach di armare le mani della coppia Brand-Gevert, con lo schiacciatore che fa malissimo da posto 4 grazie a grandi letture in attacco (6 punti e 60% in attacco). La Sir Sicoma Monini regala invece troppi punti con errori non forzati in battuta e tocca allora a Herrera Jaime trascinare i Block Devils.

L'opposto fa letteralmente i buchi nel taraflex dell'Arena Kreis, dimostrando però anche grande manualità nell'alternare i colpi e ricorrere a pallonetti intelligenti per eludere il muro avversario. La frazione resta però combattutissima, con Perugia chiamata a rincorrere nel punteggio praticamente fino a fine set, e viene decisa più che altro dalle invasioni a muro e dai due attacchi sbagliati consecutivamente da Ernastowicz, autore anche della parallela out che regala il 2-0 alla squadra di coach Anastasi (23-25).

Il tabellino

SWD powervolleys Duren - Sir Sicoma Monini Perugia 0-3 (17-25; 23-25; 21-25)

Duren : Batanov (L), Urban n.e., Van Der Ent, Rohrs n.e., John n.e., Ernastowicz 11, Brand 8, Andrei 5, Burggraf, Gevert 12, Pettersson 5, Bernsmann (L) n.e., Kocian-Falkenbach 3. All . Murczkiewicz.

: Batanov (L), Urban n.e., Van Der Ent, Rohrs n.e., John n.e., Ernastowicz 11, Brand 8, Andrei 5, Burggraf, Gevert 12, Pettersson 5, Bernsmann (L) n.e., Kocian-Falkenbach 3. . Murczkiewicz. Perugia: Giannelli n.e., Herrera Jaime 13, Rychlicki n.e., Leon n.e., Piccinelli (L), Solé 5, Russo n.e., Colaci (L), Flavio Gualberto 6, Semeniuk 8, Plotnytskyi 14, Ropret 3, Cardenas 1, Mengozzi n.e. All. Anastasi.

