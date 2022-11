Cucine Lube Civitanova, capace di squadra giovane ma decisamente futuribile e destinata, nel breve, a togliersi potenzialmente tante soddisfazioni. Nella serata dei giovani, sul taraflex della Salle Robert Grenon è però emerso anche tutto il carisma dello "Zar": Ivan Zaytsev ha infatti sostituito Gabi Garcia Fernandenz nel 1° set e trascinato letteralmente i compagni verso la rimonta. Andiamo allora a scoprire le indicazioni fornite da Civitanova, Perugia e Trentino in questa prima giornata europea. Infine, successo e tante buone indicazioni in attacco per la, capace di rimontare fino al 3-1 finale nel big match contro il VB Tours e di scoprire ancor più le doti di unamae destinata, nel breve, a togliersi potenzialmente tante soddisfazioni. Nella serata dei giovani, sul taraflex della Salle Robert Grenon è però emerso anche tutto: Ivan Zaytsev ha infatti sostituito Gabi Garcia Fernandenz nel 1° set e trascinato letteralmente i compagni verso la rimonta. Andiamo allora a scoprire le indicazioni fornite da Civitanova, Perugia e Trentino in questa prima giornata europea.

Lavia ormai inarrestabile, Trentino viaggia spedita

un fenomeno lo si era capito ormai da tempo. Che avesse questa padronanza di qualsiasi fondamentale, diventa invece scoperta sempre più piacevole col passare delle settimane e delle partite giocate. Contro il CEZ Karlovarsko, Lavia ha messo in piedi uno show incredibile, fatto di diagonali strette e colpi stupendi in attacco, chiudendo con 21 punti e il 57% di eccellenza nel fondamentale, oltre a dominare nel fondamentale a rete (4 muri-punto) e a trascinare tutta l'Itas di coach Angelo Lorenzetti. Spostato da "falso dos", ovvero dal ruolo di opposto, alla sua naturale collocazione di martello, Lavia gioca ormai con la consapevolezza tipica di chi ha fatto la storia della Pallavolo mondiale. Nello schiacciatore calabrese, Paolo Cozzi rivede sprazzi di "mister Secolo", all'anagrafe Lorenzo Bernardi, oggi allenatore di Piacenza, e noi non ce la sentiamo proprio di dissentire. Certo, epoche, materiali, metodi di allenamento e velocità/atletismi diversi, eppure il paragone regge alla grande, perfino agli occhi dei più scettici. Tutto ciò considerando che Lavia sembrava essere il giocatore ad aver maggiormente accusato il burnout post-Mondiali - in realtà, quello più in debito di energie fisiche e mentali pare essere oggi Alessandro Michieletto - e non aveva cominciato la stagione col piglio migliore. Trentino continua a viaggiare sui binari giusti e aspetta lo ZAKSA: non soltanto per la rivincita sportiva dopo le Che Daniele fosselo si era capito ormai da tempo. Che avesse questa, diventa invece scoperta sempre più piacevole col passare delle settimane e delle partite giocate. Contro il CEZ Karlovarsko, Lavia ha messo in piedi uno show incredibile, fatto die colpi stupendi in attacco, chiudendo cone il 57% di eccellenza nel fondamentale, oltre a dominare nel fondamentale a rete (4 muri-punto) e a trascinare tutta l'Itas di coach Angelo Lorenzetti. Spostato da "", ovvero dal ruolo di opposto, alla sua naturale collocazione di martello, Lavia gioca ormai con latipica di chi ha fatto la storia della Pallavolo mondiale. Nello schiacciatore calabrese, Paolo Cozzidi "mister Secolo", all'anagrafe, oggi allenatore di Piacenza, e noi non ce la sentiamo proprio di dissentire. Certo, epoche, materiali, metodi di allenamento e velocità/atletismi diversi, eppurealla grande, perfino agli occhi dei più scettici. Tutto ciò considerando che Lavia sembrava essere il giocatore ad aver maggiormente accusato ilpost-Mondiali - in realtà, quello più in debito di energie fisiche e mentali pare essere oggi- e non aveva cominciato la stagione col piglio migliore. Trentino continua a viaggiare sui binari giusti e aspetta lo: non soltanto per ladopo le Super Finals di Lubiana , ma anche per cercare di sigillare il primato nella Pool D ed evitare, così, un turno in più di gare, visto che le prime di ogni girone accederanno direttamente ai quarti di finale.

Nikolov già una stella, Civitanova deve trovare la quadra

Neppure 18 anni d'età e già in possesso di un braccio capace di fare la differenza su qualsiasi taraflex della massima competizione europea per club. Ecco chi è, già oggi, Aleksandar Nikolov - figlio del leggendario opposto bulgaro Vladimir, capace di trascinare la Bulgaria al bronzo mondiale del 2006, in un'edizione iridata vinta dal Brasile dell'MVP Giba - volto nuovo della Cucine Lube Civitanova. Nel mercato estivo, la società marchigiana ha operato con decisione verso un rinnovamento del roster, con l'obiettivo di abbassare l'età media e costruire una squadra che, al netto della poca esperienza internazionale, potesse essere plasmata dal talento di Luciano De Cecco e dal ruolo di Zaytsev quale veterano. Nella vittoria contro il VB Tours, lo "Zar" ha dimostrato di essere ancora un pallavolista capace di fare la differenza, trascinando i compagni dopo le difficoltà patite nel 1° set. Accanto all'opposto, anche due giovanissimi schiacciatori hanno ben figurato. Il primo è stato appunto Nikolov, sempre efficace dai nove metri e protagonista di grandi colpi in attacco (59%). Il secondo ha invece risposto al nome di Marlon Yant Herrera: il cubano (classe 2001), dopo aver ripreso la titolarità di posto 4, ha patito un po' in ricezione, risultando però ingiocabile per il muro del Tours e chiudendo con 19 punti (2 ace, 2 muri) e il 56% di eccellenza in attacco. È evidente che i cucinieri debbano ancora settarsi al meglio nei fondamentali di seconda linea e affinare la conoscenza reciproca, ma il nuovo corso della Lube ha tutte le basi necessarie per diventare vincente nel volgere di pochi mesi.

Perugia si conferma dream team e con un Leon in più

Mai come quest'anno i parziali di ogni singolo set devono essere debitamente valutati. Chi si aspetterà sempre e soltanto 3-0 netti, potrebbe infatti rimanere deluso, dal momento che calendari così serrati obbligano anche a una necessaria revisione delle proprie idee in termini di risultati sportivi. Non fa eccezione neppure il dream team perugino, costruito con diversi innesti nel mercato estivo (su tutti, l'MVP in carica Kamil Semeniuk) e affidato alla guida tecnica di Andrea Anastasi per portare a casa il primo trofeo europeo nella giovane storia di un club che ha comunque già scritto pagine importanti nel libro della storia della Pallavolo, non solo italiana. Ecco allora che il 3-1, maturato in rimonta sul taraflex dello Ziraat Bank Ankara assume un valore ulteriore e conferma quanto potenziale inespresso ci sia in questa Sir Sicoma Monini. Simone Giannelli resta leader, non solo tecnico, di un gruppo che ha riabbracciato Leon e che continua a godersi l'ottimo stato di forma vantato da Kamil Rychlicki, quest'ultimo autore di 19 punti (60% in attacco) nella sfida contro il club turco. L'altro Kamil, Semeniuk, necessita invece ancora di quel tempo necessario per integrarsi alla perfezione negli schemi di squadra e per migliorare il feeling con le alzate di Giannelli, ma resta il giocatore capace di spostare gli equilibri - in positivo - per i Block Devils. La Pool E non sembra comunque offrire banchi di prova su cui saggiare le qualità di questa Perugia, chiamata così a trovare le ultime risposte in Superlega per poi affrontare, a inizio 2023, i quarti di finale. Nel sostenere ciò, non vogliamo certo farci beffe della scaramanzia, ma oggi non esiste un solo motivo logico per cui la Sir non possa vincere il proprio girone.

