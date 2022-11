Wilfredo Leon trasforma in un ace che sprigiona scintille il primo pallone toccato al rientro dallo spaventoso trauma cranico sofferto in Supercoppa. L'avvio del cubano è talmente frizzante da lanciare Perugia verso una metà di primo set totalmente dominata. Ma, in realtà, la trasferta di Ankara si rivelerà molto più faticosa del previsto.

Lo Ziraat, ferito e rabbioso dopo il ko all'esordio a Düren, sorprende la Sir Safety vincendo il primo parziale e costringendo poi la formazione di coach Anastasi a spendere energie preziose in una rimonta complessa. Leon scrive 19 punti alternando vampate devastanti a periodi di involuzione per la necessità di ritrovare il ritmo-partita, ed è allora Kamil Rychlicki a indossare il mantello da supereroe. Il lussemburghese raccoglie lo stesso fatturato di Leon crescendo in maniera esponenziale nelle fasi calde del match dopo un avvio stentato, ed è lui a meritarsi il premio di MVP. Buona anche la serata di Sebastian Solé, ottimo nel lavoro a muro, così come quella di Kamil Semeniuk, capace di dare qualità all'attacco di Perugia rimpiazzando un poco concreto Oleh Plotnytskyi.

La partita

Il primo set si apre con una serie di grandi guizzi del rientrante Wilfredo Leon. Perugia prende rapidamente possesso dell'inerzia della partita, anche grazie all'ottimo lavoro a muro di Sebastián Solé, e allunga comodamente sull'11-17. Ma quando il parziale sembra ormai in discesa, Ankara rientra con un lungo turno velenoso in battuta di Bulbul. Leon cala, commette tre brutti errori e trascina la squadra in un vortice negativo. Anastasi si gioca le carte Cardenas e Semeniuk, ma quando anche Atanasov inizia a trovare fluidità in attacco la formazione di casa fugge via sul 26-24.

La crisi della Sir Safety prosegue anche in avvio di secondo set. Lo Ziraat allunga nelle fasi iniziali (8-6) e mantiene il punteggio in equilibrio a lungo, rimettendo anche la testa avanti su una perla di Atanasov (17-16). La squadra turca è efficace in battuta e, a differenza di quanto visto nel match d'esordio a Düren, vince tutti gli scambi lunghi con istinto e una buona dose di fortuna. Leon attraversa un altro breve momento di difficoltà, ma quando riesce a scatenarsi e a trovare fluidità trascina Perugia a un finale in crescendo. Un suo splendido turno di battuta riapre il gap in favore della formazione di Anastasi (20-23) e sono poi Semeniuk e un ace di Giannelli a firmare il 25-22.

Anche l'avvio di terzo set si rivela molto complesso. Perugia non riesce a trovare il break precoce, e lo Ziraat resta in scia fino al 15-17, quando un errore in combo di Tunistra ed Eksi inizia a far scricchiolare gli equilibri. Leon sbaglia tanto al servizio, ma Semeniuk interviene in suo aiuto dando un'altra spallata alla formazione turca (16-19). I colpi decisivi scaturiscono però dalle mani di un cresciutissimo Kamil Rychlicki (6/6 in attacco nel set), che lancia Perugia sul +4 (18-22) con due punti consecutivi dal peso specifico enorme, determinanti per l'allungo finale sul 25-20.

La Sir Safety approccia bene il quarto set, balzando sull'1-4 e sul 3-8. Atanasov è poco concreto, Eksi non trova sbocchi, e lo Ziraat sembra sul punto di capitolare. Ma un piccolo problema per Semeniuk, costretto a uscire per un colpo al naso, e un fallo di rotazione seguito da un errore di Russo al servizio tolgono fluidità e sicurezza. Il servizio torna a essere falloso (20 errori complessivi di squadra), la ricezione lacunosa, e Ankara sorpassa con un parzialone positivo portandosi sul 14-13. Si prosegue ancora in equilibrio con tensione palpabile fino alla decisiva vampata di Leon: due punti consecutivi di mirabile fattura regalano a Perugia il controsorpasso, ed è poi Rychlicki a riaprire il gap sul 20-22. Lo Ziraat resta aggrappato fino al 23-23, quando un errore al sevizio di Tuinstra regala il match-ball a Semeniuk.

Il tabellino

Ziraat Bank Ankara - Sir Sicoma Monini Perugia 1-3 (26-24, 22-25, 20-25, 23-25)

Ankara : Atanasov 13, Ter Maat 25, Bulbul 5, Yucel ne, Tokgoz (L) ne, Eksi 6, Firincioglu ne, Tuinstra 12, Tosun, Gunes 7, Sahin ne, Bayraktar (L), Gedik ne, Yatgin. All . Kavaz.

: Atanasov 13, Ter Maat 25, Bulbul 5, Yucel ne, Tokgoz (L) ne, Eksi 6, Firincioglu ne, Tuinstra 12, Tosun, Gunes 7, Sahin ne, Bayraktar (L), Gedik ne, Yatgin. . Kavaz. Perugia: Giannelli 5, Herrera Jaime ne, Rychlicki 19, Leon 19, Piccinelli (L), Solé 10, Russo 7, Colaci (L), Flavio Gualberto 1, Semeniuk 9, Plotnytskyi 6, Ropret ne, Cardenas, Mengozzi ne. All. Anastasi.

