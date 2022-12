Pallavolo

CEV Champions League - Alessia Orro e Miriam Sylla show! 5 ace in due nel 1° set con Dnipro

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Grande spettacolo della Vero Volley Milano nell'esordio europeo 2022-23. Le rosablù hanno infatti superato 3-0 l'SC Prometey Dnipro, lavorando benissimo in ogni fondamentale. Soprattutto in battuta però, visti i 10 ace rifilati alle avversarie: 6 soltanto nel 1° set, con la coppia Orro-Sylla a dominare in salto-flot!

00:01:03, un' ora fa