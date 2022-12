Pallavolo

CEV Champions League - Miriam Sylla anche senza guardare: parallela no-look sontuosa

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Ma che pallavolista è, esattamente, Miriam Sylla? Alessia Orro apre in posto 4 per la sua schiacciatrice e Miri non tradisce: parallela no-look per la classica "sciarpata" contro l'SC Prometey Dnipro.

00:00:23, 25 minuti fa