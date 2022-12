Pallavolo

CEV Champions League - Tutta la reattività di Sylla in difesa: salvataggio assurdo di Miriam contro Dnipro!

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Miriam Sylla come sempre spaziale in seconda linea. Stavolta l'Azzurra dimostra una reattività felina per salvare con una grande dig difensiva e tenere vivo un rally chiuso da Jordan Thompson. Grande spettacolo per una Vero Volley Milano che si diverte e fa divertire.

00:00:42, un' ora fa