Dopo un'altra giornata di Serie A1 femminile 2022-23, terminata col primo k.o. di Conegliano a interrompere una striscia di undici vittorie di fila delle Pantere, per i club italiani comincia l'avventura nella CEV Champions League 2022-23 puntano a essere protagoniste per arrivare fino in fondo a un torneo che si conferma, come sempre, davvero spettacolare e che vede, quale favorita principale, il VakifBank di Paola Egonu . Tutte le sfide della fase a gironi saranno visibiliinsu Discovery+ e, a rotazione in ogni giornata, una partita dei tre club italiani sarà trasmessasu. Sul sitopotrete invece sempre trovare video, report e approfondimenti dedicati su tutto ciò che riguarda la massima competizione europea per club.