Zanzare si dimostrano più forti delle difficoltà - viste le assenze di McKenzie Adams e Jordyn Poulter, con la palleggiatrice statunitense che SC Potsdam che, sul taraflex amico del PalaIgor, viene surclassato 3-1. A trascinare le igorine è soprattutto la diagonale principale. Ilaria Battistoni si conferma infatti ben più che la sostituta designata di Poulter, tenendo in ritmo offensivo qualsiasi compagna e sfruttando al meglio soprattutto il potentissimo braccio di un'Ebrar Karakurt inarrestabile. Al netto del blackout a fine 3° set, con attacchi out che consegnano l'unico set alla squadra ospite (24-26), l'opposto turca firma 32 punti (5 muri) col 60% in attacco e realizza diagonali impressionanti per tutto il corso della sfida. Ottimo esordio europeo per l' Igor Gorgonzola Novara ! Lesi dimostrano più forti delle difficoltà - viste ledi, con la palleggiatrice statunitense che resterà fuori per tutta la stagione - e di unche, sul taraflex amico del PalaIgor, viene. A trascinare leè soprattutto la diagonale principale.si conferma infatti ben più che la sostituta designata di Poulter, tenendo inqualsiasi compagna e sfruttando al meglio soprattutto il potentissimo braccio di un'inarrestabile. Al netto del, con attacchi out che consegnano l'unico set alla squadra ospite (24-26), l'opposto turca firmacole realizza diagonali impressionanti per tutto il corso della sfida.

Il Potsdam assiste invece a una grande lezione di Pallavolo, utile a far migliorare il rendimento complessivo di una squadra giovane e decisamente più interessante della versione mostrata stasera. La formazione allenata da coach Guillermo Naranjo Hernandez commette infatti una serie incredibile di errori non forzati (20, tra battute sbagliate e attacchi out) e di invasioni a muro (6), non trovando praticamente mai quel ritmo necessario per affrontare al meglio una Novara comunque più forte e capace di beneficiare anche dei colpi meravigliosi di Caterina Bosetti (15 punti) e, dal 3° set in avanti, dei muri di Anna Danesi (5).

La partita

Si potrebbe cominciare l'analisi di questo successo considerando il totale blackout del 3° set, che non dovrebbe coinvolgere una squadra esperta e infarcita di talento come Novara. Se non fosse che la stagione delle Zanzare sta sempre più assumendo i contorni del dramma (tutto sportivo, s'intende), vista la sequenza incredibile di infortuni e acciacchi vari. Con Adams ancora out per un'infiammazione al piede, Danesi frenata da qualche problema fino a dieci giorni fa e la mazzata che ha colpito Poulter, l'ostacolo più grande per l'Igor Gorgonzola era oggi rappresentato dalle assenze, più che da un Potsdam troppo acerbo e impreciso per fare male a un'avversaria simile. La risposta delle igorine è però da grande squadra, con una Karakurt a spazzare via le difficoltà personali vissute nelle ultime gare di Serie A1 e a martellare con una qualità impressionante da posto 2: a fine 2° set l'opposto turca vanta infatti 19 punti con l'80% di eccellenza in attacco, percentuali sporcate soltanto dal passaggio a vuoto che comincia sul 19-16 del 3° set. Perché la sfida, per il resto, è un dominio totale delle padrone di casa, capaci di forzare al servizio salto-flot e mandare in crisi la ricezione di Potsdam (22% di perfetta), pur senza trovare poi tanti ace (2), oltre che di alternare sciabola e fioretto in attacco.

Karakurt delizia pure con pallonetti intelligenti, che si spengono appena dietro al muro tedesco perché la seconda linea del Potsdam è costretta a restare a metri dalla rete vista la potenza mostrata dall'opposto turca già dai primi scambi. Pallonetto che è colpo offensivo molto ricercato e ben eseguito anche dalla coppia Bosetti-Carcaces, con le due schiacciatrici che cambiano però tipo di giocata andando a ricercare la palla spinta verso l'angolone di posto 1 o per spazzolare le mani del muro avversario. Al resto, come già anticipato, ci pensa l'ottima distribuzione di Battistoni, capace di tenere in ritmo anche le sue centrali e di rigiocare con fiducia sulle compagne che non mettono palla a terra al primo tentativo. Potsdam cerca invece tanto la sua bocca da fuoco primaria, ma Anett Németh tradisce in più occasioni, costringendo così coach Naranjo Hernandez a cambiare più volte la diagonale palleggiatrice-opposto. Neppure i cambi rianimano però una squadra che non perde 0-3 soltanto perché Novara entra anticipatamente in pieno spirito natalizio quando avrebbe l'occasione di incamerare un successo netto non solo per punti conquistati, ma anche per quoziente set. Poco male però, perché l'annata europea si apre con un'ottima vittoria, che permette di guardare con un po' di ritrovato entusiasmo a questa parte finale di 2022. Occhi comunque già puntati sul big match col VakifBank campione d'Europa, in programma per il 10 gennaio 2023 alle ore 20:00, sempre sul taraflex del PalaIgor, perché quest'anno la formula del torneo è ancor più spietata. Soltanto le prime classificate di ogni Pool accederanno infatti direttamente ai quarti di finale, mentre per le cinque seconde e le tre migliori terze ci saranno da affrontare dei play-in.

Il tabellino

Igor Gorgonzola Novara - SC Potsdam 3-1 (25-15; 25-17; 24-26; 25-19)

Novara : Cantoni n.e., Adams (L) n.e., Bresciani n.e., Giovannini, Battistoni 1, Fersino (L), Bosetti 15, Chirichella 7, Danesi 11, Varela Gomez n.e., Bonifacio 1, Carcaces 11, Ituma, Karakurt 32. All . Lavarini.

: Cantoni n.e., Adams (L) n.e., Bresciani n.e., Giovannini, Battistoni 1, Fersino (L), Bosetti 15, Chirichella 7, Danesi 11, Varela Gomez n.e., Bonifacio 1, Carcaces 11, Ituma, Karakurt 32. . Lavarini. Potsdam: Savelkoel 8, Viggars, Hetmann n.e., Savic 10, Jasper 11, Lewling n.e., Kirchhoff (L) n.e., Van Aalen 2, Maase 2, Németh 14, Cekulaev 6, Jegdic (L), Emonts Weihenmaier 3, Dokic n.e. All. Naranjo Hernandez.

