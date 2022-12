3-0 netto e meritato. Dopo Vero Volley Milano centra il successo all'esordio nella 3-0 uno stoico SC Prometey Dnipro, trascinate dall'ottima regia di Alessia Orro - con la palleggiatrice Azzurra efficacissima anche dai nove metri (4 ace) - dal super momento di forma che sta vivendo Jovana Stevanovic (10 punti con 7/8 in attacco) e dai colpi, quasi sempre meravigliosi, di una Miriam Sylla che guida non solo l'attacco milanese ma anche la seconda linea, con una serie di grandi dig difensive. Non una passeggiata di salute, ma comunque un. Dopo Igor Gorgonzola Novara A. Carraro Imoco Conegliano , anche lacentra il successo all'esordio nella CEV Champions League 2022-23 . Le rosablù di coach Marco Gaspari superano infattiuno, trascinate dall'ottima regia di- con la palleggiatrice Azzurra efficacissima anche dai nove metri () - dal super momento di forma che sta vivendo(10 punti con 7/8 in attacco) e dai colpi, quasi sempre meravigliosi, di unache guida non solo l'attacco milanese ma anche la seconda linea, con una serie di grandi dig difensive.

Il Dnipro dà comunque enorme filo da torcere a una squadra più attrezzata e talentuosa, aggrappandosi soprattutto al talento di Olkesandra Milenko (15 punti, con buone cose anche in ricezione visto il 38% di perfetta) e all'estro in palleggio di Daria Velykokon. Sfruttando una buona correlazione muro-difesa per buona parte della sfida, la formazione ucraina allenata da coach Ivan Petkov esce comunque a testa altissima da un'Arena come sempre fattore positivo e trascinante per la Vero Volley.

Ad

Sonia Candi dice no: monster-block contro Dnipro

La partita

Una partita accesa, viva e spesso entusiasmante, in cui la differenza è dettata soprattutto dal grande talento individuale di cui dispone questa Milano. Aspettando Jordan Larson, con "the Governor" regolarmente ad assistere le compagne da bordo campo, per dare maggiore equilibrio al 6+1 rosablù, coach Gaspari decide di riproporre Magdalena Stysiak nel ruolo di martello, con Jordan Thompson in diagonale principale assieme a Orro. La Vero Volley parte col freno a mano tirato e serve qualche rally affinché le padrone di casa riescano a prendere il ritmo più consono a questa competizione. Ci pensa ovviamente una Orro MVP assoluta in questa prima parte di stagione, con un turno in battuta che non solo genera 2 ace ma mina anche le certezze in ricezione di un Dnipro che, da quelle battute, non si rialza praticamente più. Il 25-17 del 1° set nasce così sul servizio dell'alzatrice, ma viene suggellato dal talento offensivo di Sylla e dalle altezze siderali di una Stysiak che, pur soffrendo in seconda linea, passa sistematicamente sopra al muro avversario.

Copione che si ripete anche nella frazione di gioco successiva, a eccezione di un rendimento individuale. Con Dnipro che resta incollato alle rosablù per metà set, Milano "perde" Stysiak in attacco e coach Gaspari la sostituisce con Anna Davyskiba. Ritrovato ritmo in posto 4, con Thompson a fare malissimo dalla zona opposta, la Vero Volley prende il largo nella seconda metà di frazione, allungando grazie ai muri di Sonia Candi e al gioco veloce al centro dell'eterna Stevanovic (25-20). La sfida si chiude sostanzialmente sul 2-0, perché Dnipro si aggrappa al talento di Milenko (banda ucraina classe 1999) ma non può compensare la mancanza di talento con forzature nei fondamentali, perché dai nove metri manca la continuità necessaria per impedire a Orro di giocare palla in mano e gli errori non forzati in attacco aumentano troppo nella frazione conclusiva (5, con anche 4 muri incassati). Milano apre così l'avventura europea 2022-23 incamerando tre punti e prendendo subito la testa della Pool B. Le rosablù torneranno sui taraflex europei mercoledì 21 dicembre 2022 nella trasferta in Romania contro il CS Volei Alba Blaj.

Il tabellino

Vero Volley Milano - SC Prometey Dnipro 3-0 (25-17; 25-20; 25-21)

Milano : Martin n.e., Stysiak 6, Folie n.e., Orro 6, Camera n.e., Parrocchiale (L), Begic 1, Thompson 9, Rettke n.e., Stevanovic 10, Negretti (L) n.e., Sylla 11, Davyskiba 7, Candi 8. All . Gaspari.

: Martin n.e., Stysiak 6, Folie n.e., Orro 6, Camera n.e., Parrocchiale (L), Begic 1, Thompson 9, Rettke n.e., Stevanovic 10, Negretti (L) n.e., Sylla 11, Davyskiba 7, Candi 8. . Gaspari. Dnipro: Milenko 15, Niemtseva (L), Dorsman 5, Savard 7, Artyshuk n.e., Velikonja Grbac 1, Huseinova (L) n.e., Karasova, Velykokon 3, Maievska 1, Khober, Danchak 10 , Zharkova n.e., Jonjev n.e. All. Petkov.

* * *

