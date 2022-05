Tempo didi CEV Champions League. Tempo di un altro capitolo della stupenda rivalità sportiva tra. Lecercano ileuropeo contro la rivale "di sempre", consapevoli però di dover giocare una partita perfetta, ildalle, nell'Arena Stožice di Lubiana. Paola Egonu e compagne arrivano all'ultimo appuntamento stagionale europeo dopo aver Supercoppa Italiana , colrifilato all'Igor Gorgonzola Novara, Coppa Italia , grazie all'epica rimonta fino al, e per ultimo, in ordine cronologico, il 4° Scudetto di fila , 5° nella storia dell'Imoco grazie alnella serie di Finale contro una. Ora è però tempo di un "" stile Chicago Bulls nella NBA 1997-98, prima di cambiare probabilmente tanto nel roster a disposizione di coach

Una squadra capace di riscrivere i libri di storia della Pallavolo, col record mondiale all-time di vittorie consecutive e non solo. Adesso l'avversario più ostico e temibile, perché la squadra diha tutte le carte in regola per giocarsela colImoco. Il VakifBank lo ha già dimostrato nel Mondiale per Club , centrando il successo nonostante ie con un tie-break mai in discussione (15-7). La sfida di Super Finals,su Discovery+ ed, sarà l'ultimo banco di prova per rendere immortale una Conegliano forse irripetibile.