Una grandissima serata di pallavolo, decisa da una delle più forti giocatrici al mondo. Con 27 punti e il 55% in attacco, Paola Egonu trascina infatti l'A. Carraro Imoco Conegliano al 3-0 nell'andata dei quarti di finale di CEV Champions League contro la Vero Volley Monza. All'Arena si sviluppa una partita a tratti bellissima, per quanto qualche piccolo blackout - specie della ricezione rosablù - spezzi a volte il ritmo delle due squadre. A Egonu risponde poi una Jordan Larson all'esordio in Champions con la maglia di Monza, ma senza sentire affatto la pressione. L'MVP delle Olimpiadi di Tokyo 2020 trascina infatti tutte le compagne, perfino in una serata in cui dai nove metri Conegliano fa malissimo, e chiude con 16 punti (50% in attacco). L'Imoco può però contare, oltre che su Egonu, anche sulla solidità di Miriam Sylla.

La schiacciatrice azzurra non solo realizza 10 punti, inclusa la parallela che chiude i conti, ma disputa una grande partita in ricezione (56% di positiva) e in difesa, risultando tarantolata su moltissimi attacchi della formazione di casa. Altra serata in cattedra, invece, per Joanna Wolosz, sempre perfetta nella scelta dell'alzata e precisa anche a muro, mentre Alessia Orro fatica un po' di più nel tentativo di velocizzare il gioco a beneficio delle sue bande in posto 4.

Schiacciata devastante di Egonu a chiudere uno scambio meraviglioso

Giocare contro questa versione di Egonu è praticamente impossibile, forse per qualsiasi club della pallavolo mondiale a eccezione del VakifBank Istanbul. L'opposto azzurra è letteralmente incontenibile da posto 2 e domina una sfida caratterizzata dal basso coinvolgimento delle centrali e da tanto lavoro per le bande. Monza dà più volte la sensazione di potersela giocare alla pari fino alla fine, ma nei punti decisivi dei primi due set si scioglie in ricezione e incassa gli ace della coppia Egonu-Wolosz, oltre a commettere qualche errore di troppo con una Magdalena Stysiak comunque positiva (14 punti) al netto del 41% in attacco. Alla squadra di coach Gaspari - al 1° anno in CEV Champions League, è sempre bene ricordarlo - manca quella malizia tipica delle squadre esperte e navigate, per quanto in tal senso l'acquisto di Larson possa compensare un po' le lacune, specie nei Playoff di Serie A1 femminile. Oltre a ciò, alla Vero Volley manca tremendamente il lavoro delle centrali, con Anna Danesi che si sblocca soltanto nel 3° set e a partita ormai quasi decisa, mentre Dana Rettke cala di rendimento dopo un ottimo avvio con due fast a segno. La coppia di Conegliano (Robin De Kruijf e Raphaela Folie) non ha bisogno di fare poi molto di più, chiudendo con 7 punti e il 67% in attacco complessivi, ma a muro lavora sempre bene e sporca tanti attacchi rispetto alle pari-ruolo avversarie.

Egonu show, 12 punti e 2 ace per chiudere il set

Se Egonu è chirurgica quando serve e debordante quando invece c'è da mettere la diagonale nei tre metri, Kathryn Plummer (a Monza nella stagione 2019-20) fa la differenza nei set più combattuti, garantendo oltre ai 12 punti anche una tenuta in ricezione da top-player, peraltro al cospetto della titolare nel ruolo all'interno di Team USA. Al resto ci pensa, come sempre, l'equilibrio garantito dalla coppia De Gennaro-Sylla e l'eclettismo della miglior palleggiatrice al mondo, dal momento che Wolosz "cavalca" l'opzione Egonu finché c'è da martellare, salvo poi virare su altri tipi di alzata e innescare il braccio delle altre compagne, specie da posto 4. Il 3-0 dell'A.Carraro è comunque più netto di quanto non possano indicare i parziali, almeno per coloro che abbiano visto la partita, ma non preclude nulla a Monza. Le rosablù hanno già dimostrato di poter battere 3-0 o 3-1 Conegliano, per quanto il ruolino dei confronti diretti reciti 17 successi Imoco contro due soli k.o. Al PalaVerde, il 17 marzo dalle ore 20:30, servirà però una versione diversa della Vero Volley: maggiore efficacia in ricezione - e non inganni l'odierno 30% di eccellenza - più coinvolgimento delle centrali e una miglior disposizione a muro, specie su quelle situazioni di alzata scontata nelle poche occasioni in cui la ricezione di Conegliano potrebbe andare in tilt. Comunque vada, sarà l'atto II dello spot per la pallavolo italiana. Il primo lo si è visto stasera.

Due diagonali di fila nei 3 metri: meravigliosa Paola Egonu!

Il tabellino

Vero Volley Monza - A. Carraro Imoco Conegliano 0-3 (21-25; 21-25; 19-25)

Monza : Lazovic, Stysiak 14, Boldini, A. Gennari 6, Van Hecke, Orro 1, Parrocchiale (L), Danesi 6, Rettke 5, Larson 16, Zakchaiou n.e., Davyskiba 1, Candi, Negretti (L). All . Gaspari.

: Lazovic, Stysiak 14, Boldini, A. Gennari 6, Van Hecke, Orro 1, Parrocchiale (L), Danesi 6, Rettke 5, Larson 16, Zakchaiou n.e., Davyskiba 1, Candi, Negretti (L). . Gaspari. Conegliano: Caravello 1, Plummer 12, Courtney, De Kruijf 4, Folie 3, Omoruyi n.e., De Gennaro (L), Vuchkova n.e., Frosini, G. Gennari n.e., Wolosz 4, Sylla 10, Egonu 27, Fahr (L) n.e. All. Santarelli.

