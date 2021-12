Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - 1° tempo + monster block: che scambi di Folie!

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Scambi stupendi per Raphaela Folie nella sfida europea tra Fatum Nyiregyhaza e Conegliano. La centrale azzurra realizza un 1° tempo devastante e poi si ripete rifilando un monster-block a un'avversaria. Dominio a 360° per Folie, una delle migliori in campo nel 3-0 dell'Imoco.

00:00:50, un' ora fa