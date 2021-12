successo all'esordio, col netto Igor Gorgonzola Novara centra un'altra netta vittoria, dominando in trasferta contro il VK Dukla Liberec. Trascinata dalle bordate di Britt Herbots, autrice di 16 punti col 63% in attacco, e dal gran lavoro di Sara Bonifacio (13 punti, di cui 5 muri), la squadra allenata da Stefano Lavarini vince 3-0 e vola provvisoriamente in testa alla Pool C, aspettando il risultato del match di domani tra THY Istanbul e Dinamo Mosca. Al netto di una grandissima prova di squadra, sarebbe ingiusto non dedicare spazio e parole a Eleonora Fersino. Il libero classe 2000 è letteralmente spaziale nel calamitare e difendere praticamente ogni attacco del Dukla Liberec, dimostrando una reattività e una letture nelle coperture da prima della classe: il futuro della Nazionale, nel ruolo, potrebbe essere decisamente roseo, con Fersino che sembra sempre più una degna erede di Moki De Gennaro, dopo un inizio di stagione caratterizzato da eccellenti prestazioni individuali. Dopo il convincente, col netto 3-0 rifilato al THY Istanbul grazie un dominio evidente a muro e alle giocate della coppia Bosetti-Karakurt, l'centra un'altra netta vittoria, dominando in trasferta contro il. Trascinata dalle bordate di, autrice di 16 punti col 63% in attacco, e dal gran lavoro di(13 punti, di cui 5 muri), la squadra allenata da Stefano Lavarini vincee vola provvisoriamente in testa alla Pool C, aspettando il risultato del match di domani tra THY Istanbul e Dinamo Mosca. Al netto di una grandissima prova di squadra, sarebbe ingiusto non dedicare spazio e parole a. Il libero classe 2000 è letteralmente spaziale nel calamitare e difendere praticamente ogni attacco del Dukla Liberec, dimostrando una reattività e una letture nelle coperture da prima della classe: il, nel ruolo, potrebbe essere decisamente roseo, con Fersino che sembra sempre più una degna erede di Moki De Gennaro, dopo un inizio di stagione caratterizzato da eccellenti prestazioni individuali.

Bosetti regala lezioni di pallonetto spinto

Alla vigilia, probabilmente nessuno avrebbe potuto immaginare un successo così netto e roboante. L'Igor Gorgonzola Novara espugna il campo del VK Dukla Liberec fornendo una prova di forza disarmante per le avversarie, praticamente surclassate fin dai primi scambi e in grado di trovare un vantaggio solamente sul 5-4 del 3° e ultimo set. Cristina Chirichella e compagne offrono prestazione talmente eccellente, da dover far riflettere - e non poco - la Dinamo Mosca di Nataliya Goncharova, ovverosia l'avversaria unica per il 1° posto in una Pool C che sembrava già scontata al momento del sorteggio dei gironi. Debordanti dai nove metri (con 8 ace) e nel fondamentale a rete (10 muri-punto, 5 della sola Bonifacio come già ricordato), le pallavoliste allenate da Stefano Lavarini rispondono nel miglior modo possibile alle assenze forzate - out Haleigh Washington, vittima di una doppia distorsione a ginocchio e caviglia della gamba destra patita una settimana fa durante una sfida di Serie A1, ma anche Micha Hancock, dal momento che la palleggiatrice ha dovuto dare forfait per un problema al collo - e s'impongono con un'autorità che conferma totalmente l'efficacia e la qualità di un roster stellare. Con Nika Daalderop ed Ebrar Karakurt rimaste a guardare tutta la sfida dalla panchina, Herbots e Rosamaria Montibeller si prendono la scena e, probabilmente, aumentano i dubbi di formazione che già aleggiavano nella mente del proprio allenatore. La brasiliana ex Casalmaggiore chiude infatti con 15 punti e tante giocate di pura potenza, smerigliando perfettamente le mani del muro avversario e regalando spettacolo da zona 4.

Il tabellino

VK Dukla Liberec - Igor Gorgonzola Novara 3-0 (11-25; 16-25; 19-25)

Liberec : Kolarova (L) n.e., Sotkovska 6, Kohoutova 2, Necasova 3, Sulcova 2, Nova 4, Kvapilova 11, Bartosova n.e., Oveckova n.e., Blazkova, Dostalova (L), Skrypak 2, Kojdova 2. All . Libor Galik.

: Kolarova (L) n.e., Sotkovska 6, Kohoutova 2, Necasova 3, Sulcova 2, Nova 4, Kvapilova 11, Bartosova n.e., Oveckova n.e., Blazkova, Dostalova (L), Skrypak 2, Kojdova 2. . Libor Galik. Novara: Imperiali (L) n.e., Herbots 16, Rosamaria 15, Battistoni 3, Fersino (L), Bosetti 6, Chirichella 7, Hancock n.e., Bonifacio 13, Costantini, D'Odorico 3, Daalderop n.e., Karakurt n.e. All. Stefano Lavarini.

