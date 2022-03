Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Egonu firma il break e porta Conegliano alle Super Finals!

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Paola Egonu firma 3 punti di fila e scava il solco decisivo per trascinare l'A. Carraro Imoco Conegliano alle Super Finals per la terza volta consecutiva. In 3 set ben 27 punti col 65% in attacco per l'opposto azzurra: semplicemente irreale!

00:01:33, un' ora fa