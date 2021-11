E venne finalmente il giorno! I club italiani ritornano protagonisti nellafemminile, con propositi di una grande stagione.cercheranno infatti di regalare all'Italia un'altra affermazione europea. Conegliano, dopo il record mondiale dei 74 successi consecutivi , arriva alla Champions League col ruolo della grande favorita, insieme al VakifBank Istanbul: i due club daranno molto probabilmente vita ad altre pagine della loro epica rivalità sportiva.e compagne non sembrano aver ancora trovato ostacoli sul loro trionfale cammino, anche se la pressione per il costante ruolo di favorite potrebbe cominciare a pesare un po' sul dream team di Daniele Santarelli.vuole però rompere le uova nel paniere ai due squadroni, candidandosi quale terzo incomodo dotato di un roster molto profondo, versatile e pieno zeppo di talento. Gli arrivi di Ebrar Karakurt e Rosamaria Montibeller hanno rinforzato ulteriormente il club guidato da Stefano Lavarini, che ora punterà a ritornare sul trono europeo dopo l'affermazione del 2019. Infine,, ovvero la cenerentola invitata per la prima volta al grande ballo continentale. Guai però a definire "matricola" la squadra di coach Marco Gaspari, perché la Vero Volley ha un potenziale enorme, conchiamata alla consacrazione definitiva per guidare un gruppo giovanissimo ma potenzialmente devastante.