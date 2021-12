Conclusasi la 1ª giornata del torneo maschile, con le nette vittorie di Civitanova Perugia , ritorna lo spettacolo della. In rigoroso ordine cronologico, l', vincente 3-0 all'esordio col THY Istanbul , se la vedrà contro il, sconfitto 0-3 all'esordio europeo dalla Dinamo Mosca. La squadra allenata da Stefano Lavarini vuole bissare il risultato ottenuto nel 1° turno, per volare a punteggio pieno nella Pool C; il lavoro a muro sarà nuovamente fondamentale, così come le giocate di, sempre più a suo agio nel nuovo gruppo. La, dopo aver sfiorato l'impresa col VakifBank Istanbul , dovrà invece vincere lo scontro diretto con l', club francese capace di regolare 3-1 il Salo due settimane fa. Pere compagne, al netto delle assenze, che non sembrano voler dare tregua a coach Marco Gaspari, una partita fondamentale, utile a testare non solo le ambizioni europee del Consorzio, ma anche la qualità di un gioco finora spumeggiante e molto bello da vedere. Infine, l'vorrà tornare a demolire qualsiasi avversaria, dopo aver perso un'imbattibilità che durava da due anni, e proverà a farlo già dal match contro il. La squadra di Daniele Santarelli deve fare i conti anche coi, che considerano plausibile un trasferimento dia Istanbul: il Fenerbahce - forte di un quadriennale da 5 milioni di €, che renderebbe l'azzurra la pallavolista più pagata nella storia del volley femminile - e il VakifBank di Guidetti, il quale da anni corteggia l'opposto di Conegliano, sembrano aver bussato con maggiore insistenza alle porte del club dei record.