Conclusasi la 3ª giornata del torneo maschile , con un altro en-plein per i club italiani, visto cheha superato le innumerevoli assenze e rifilato un 3-0 d'autorità al Fenerbahce ha vinto al tie-break il big match coi campioni d'Europa in carica dello ZAKSA e l'ha demolito un Cannes irriconoscibile , è di nuovo tempo di, a quasi un mese di distanza dagli ultimi incontri. In questa settimana saranno però soltanto due i club tricolori impegnati in ambito europeo, perché la sfida traè stata(sempre ore 20:30, con diretta su Discovery+ ) per casi di positività al Covid nella formazione ungherese. Tocca allora alaprire la settimana di coppa, in una trasferta di capitale importanza:e compagne, reduci da due vittorie consecutive , sono infatti attualmente alnella Pool B e un successo sul taraflex francese le lancerebbe ulteriormente verso una potenziale storica qualificazione. Giovedì sera, davanti al pubblico amico del Pala Igor,cercherà di mantenere la propriae di lasciare a zero la casella dei "set concessi", trascinata come sempre dalla regia die dalle bordate di, ma non solo.