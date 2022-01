Anche la 4ª giornata del torneo maschile ha regalato soltanto gioie ai club italiani, considerando che l'), grazie alo show di, e che laha avuto vita facile contro l'OK Merkur Maribor (altro 3-0), nonostante l'ampio turnover. A questi risultati, si è aggiunto il 3-0 a tavolino della Sir Sicoma Monini Perugia su unin crisi totale e falcidiato perfino da diversi focolai Covid. Da domani sarà però di nuovo tempo di grande spettacolo in, in un 5° turno della fase a gironi molto importante per le tre squadre italiane impegnate. La settimana di coppa europea sarà aperta dall', che volerà a Istanbul per sfidare il THY e ipotecare definitivamente la qualificazione ai quarti. La squadra di coach Lavarini è però alle prese con lee ha rimandato anche il big-match di A1 femminile di domenica scorsa contro Monza.contro il club turco garantirebbe ilcon un turno d'anticipo, rendendo così ininfluente lae garantendo la qualificazione alle igorine. Con molta probabilità, l'dovrà invece attendere l'ultima giornata, a meno che ilnon incappi in un passo falso a Nyiregyhaza. In questo turno le Pantere saranno impegnate a Ub, forti delgrazie a 37 punti e con una partita in meno rispetto a Monza, due nei confronti di Scandicci . Proprio lachiuderà il turno europeo, nella partitissima di giornata contro la. All'andata finì 3-1 per la squadra di coach Guidetti , con Monza che sognò il colpaccio in trasferta per oltre due set salvo poi cedere davanti allo strapotere di(35 punti). Stavolta si giocherà tra le mura amiche dell'Arena e la squadra di coach Gaspari tenterà l'impresa, per tenere vivissime le chance di qualificazione.