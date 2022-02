Igor Gorgonzola Novara perde 0-3 contro la Dinamo Mosca sul taraflex amico del PalaIgor e viene eliminata dalla CEV Champions League per differenza set vinti rispetto alla doppio 1-3 di Monza contro il VakifBank, perché nonostante i k.o. i due set vinti la trasformano nella terza miglior seconda. Bisogna anche rimarcare come la Nataliya Goncharova (16 punti) assoluta protagonista, ma la Dinamo conquista i quarti di finale con un'impressionante correlazione muro-difesa e con lo show del libero Mariia Bibina. Ciò che sembrava impensabile fino a domenica scorsa, si è invece incredibilmente concretizzato. L'perdecontro lasul taraflex amico del PalaIgor e viene eliminata dallaper differenza set vinti rispetto alla Vero Volley Monza . La squadra di coach Lavarini chiude infatti con 12 punti e 13 set vinti, uno in meno rispetto alle rosablù allenate da Marco Gaspari. Diventa così fondamentale ildi Monza contro il, perché nonostante i k.o. i due set vinti la trasformano nella. Bisogna anche rimarcare come la CEV abbia incredibilmente complicato il cammino dell'Igor che, nel precedente turno, era volata a Istanbul con la certezza di essere qualificata (perdendo 1-3 quella sfida) e oggi deve confrontarsi con un'eliminazione veramente incredibile.(16 punti) assoluta protagonista, ma la Dinamo conquista i quarti di finale con un'impressionantee con lo show del

Caterina Bosetti spegne le candeline con un granitico muro

Mancano anche le parole per descrivere quella che, a tutti gli effetti, è una cocente delusione. Al netto del già ricordato incredibile dietrofront della CEV circa la sfida tra Dinamo Mosca e Dukla Liberec, oggi Novara incassa uno 0-3 netto e dopo una serata da incubo sotto molteplici punti di vista. Micha Hancock sbaglia tutto ciò che non ha mai fallito nel corso della sua carriera, giocando forse la peggior partita di sempre a livello personale, ma sarebbe davvero ingiusto addossarle colpe nella ricerca, tutta italiana, del solito capro espiatorio. Innegabile però che la palleggiatrice statunitense sbagli troppo dai nove metri (5 battute sbagliate su 8 tentativi), agevoli molto il lavoro dell'uralico muro Dinamo e non riesca praticamente mai a mettere in ritmo le compagne, fatta eccezione per Ebrar Karakurt (22 punti ma 48% in attacco). L'opposto turca è a tratti debordante, come sempre del resto, ma nei punti chiave di ogni set commette errori che costano carissimo ai fini del risultato. Coach Lavarini prova così a giocarsi la carta Rosamaria Montibeller, ma la talentuosa brasiliana lo ripaga con 1 punto e il 17% in attacco e la coperta diventa improvvisamente corta anche per un club dal roster così completo e variegato.

Scambio epico tra Novara e Dinamo Mosca: lo risolve Bosetti!

L'assenza di capitan Cristina Chirichella è poi chiave di questa partita. La centrale azzurra ha infatti letteralmente dominato la sfida d'andata, trascinando le compagne a un 3-0 senza diritto di replica, e oggi è mancata come l'aria nei grandi duelli a rete con Irina Fetisova. La russa non ha neppure bisogno di strafare, chiudendo infatti con 7 punti (50% in attacco e 3 muri-punto), ma a muro sporca tantissimo gli attacchi igorini e mette sul taraflex quella componente carismatica che, in questi match da dentro-fuori, fa sempre la differenza. Lo stesso vale per Elitsa Vasileva: 12 punti col 40% in attacco, ma mai come in questo caso le statistiche devono essere contestualizzate dopo aver guardato una partita in cui la schiacciatrice è stata assoluta protagonista, specie nei primi due set. Ora per Novara sarà necessario assimilare questo k.o. incredibile, ma non disperdere tutto il lavoro fin qui effettuato, nel tentativo di giocarsi l'unico obiettivo stagionale rimasto: il campionato.

Il tabellino

Igor Gorgonzola Novara - Dinamo Mosca 0-3 (19-25; 22-25; 22-25)

Novara : Imperiali (L) n.e., Herbots 5, Rosamaria 1, Battistoni, Fersino (L), Bosetti 11, Hancock, Bonifacio 5, Washington 5, Costantini n.e., D'Odorico, Daalderop 5, Karakurt 22. All . Lavarini.

: Imperiali (L) n.e., Herbots 5, Rosamaria 1, Battistoni, Fersino (L), Bosetti 11, Hancock, Bonifacio 5, Washington 5, Costantini n.e., D'Odorico, Daalderop 5, Karakurt 22. . Lavarini. Mosca: Khaletskaia n.e., Pipunyrova, Romanova 2, Goncharova 16, Enina 6, Bibina (L), Anufrienko n.e., Fetisova 7, Polyakova n.e., Krotkova 4, Simonenko n.e., Pospelova (L) n.e., Vasileva 12, Begic 1. All. Ushakov.

* * *

