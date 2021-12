Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Highlights: Dinamo Mosca-Novara 0-3

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Show dell'Igor Gorgonzola Novara, che travolge 3-0 a domicilio la Dinamo Mosca e vola in solitaria in vetta alla Pool C (con 9 punti). Eleonora Fersino è assoluta MVP, perché la prova del libero è sublime. Ma grande gara anche per la coppia Daalderop-Karakurt e quanta classe cristallina per Caterina Bosetti.

00:04:15, 23/12/2021 A 18:40