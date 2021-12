Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League, highlights: Dukla Liberec-Novara 0-3

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - L'Igor Gorgonzola Novara fa due su due in Europa, surclassando 3-0 il VK Dukla Liberec nonostante assenze (out Hancock e Washington) e turnover. Brillano così la regia di Battistoni, le difese di Fersino e la coppia Herbots-Rosamaria: 16 punti per la belga, 15 per la brasiliana. Rivivi qui gli highlights della sfida!

00:04:01, un' ora fa