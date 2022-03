Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Highlights: Monza-Conegliano 0-3

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - 27 punti di Paola Egonu e l'A. Carraro Imoco Conegliano supera 3-0 la Vero Volley Monza nell'andata dei quarti di finale. Alle rosablù di coach Gaspari non bastano Jordan Larson (16) e Magdalena Stysiak (14). Grande prova, specie in difesa-ricezione, per Miriam Sylla e solito show di Joanna Wolosz.

