Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Highlights: Monza-VakifBank Istanbul 1-3

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - La Vero Volley Monza sogna l'impresa contro la corazzata VakifBank Istanbul, ma incassa il k.o. 1-3 per mano di Isabelle Haak (32 punti). Lo show dell'opposto svedese fa saltare il banco all'Arena e vanifica così la grande prova di Magdalena Stysiak (19). Esordio in Champions per la giovane centrale statunitense Dana Rettke (4 punti).

00:05:02, un' ora fa