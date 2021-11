Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League, highlights: Novara-THY Istanbul 3-0

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE - Esordio convincente per l'Igor Gorgonzola Novara, che domina a muro e regola 3-0 il THY Istanbul nel 1° turno della Pool C. Grande prestazione per il terzetto Bosetti-Daalderop-Karakurt, ma evidenti margini di miglioramento ancora disponibili per un gruppo che punta ad arrivare fino in fondo, come nel 2019.

