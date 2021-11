Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League, highlights: VakifBank Istanbul-Monza 3-1

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE - Sogna l'impresa la Vero Volley Monza, che domina il 1° set, ma poi incassa rimonta e k.o. dalla corazzata VakifBank Istanbul. In Turchia finisce 3-1 per la squadra di Guidetti, trascinata dai 35 punti di un inarrestabile Isabelle Haak. A Monza non bastano i 16 di Hanna Davyskiba e i 12 di Katarina Lazovic.

00:04:30, 18 minuti fa