Pallavolo

Pallavolo, CEV Champions League - Il concetto di muro-tetto secondo Miriam Sylla: meraviglioso!

PALLAVOLO, CEV CHAMPIONS LEAGUE (F) - Miriam Sylla dice no! Perfetto muro-tetto per la schiacciatrice azzurra, nel 3-0 dell'A. Carraro Imoco Conegliano sullo Zok Ub. Il club serbo prova a passare, ma la palla torna indietro alla velocità della luce ed è punto per le Pantere.

00:00:19, 19 minuti fa