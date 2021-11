Esordio europeo decisamente dolce per l'Igor Gorgonzola Novara. La squadra allenata da Stefano Lavarini non fa sconti al THY Istanbul e lo surclassa 3-0 (25-21; 25-22; 26-24), soprattutto grazie al rendimento nel fondamentale a rete: Caterina Bosetti e compagne soffrono un po' nella ricostruzione, con Micha Hancock stranamente in sofferenza nel 3° set, ma non mollano un centimetro e aprono la rassegna continentale con un successo di orgoglio, ma anche di talento. Nei 12 muri-punto dell'Igor Gorgonzola c'è tutta l'abilità che ha Cristina Cirichella nel guidare il fondamentale a rete, non solo quando si tratta di triplicare, ma anche in lettura sul gioco veloce del THY. Al resto ci pensa la coppia Daalderop-Karakurt: al netto di errori non forzati (saranno 27 a fine match per Novara, 13 dai nove metri col servizio di Hancock che oggi non è stato affatto un fattore), il duo igorino non lascia scampo a una squadra che riceve male (23% di eccellenza) e non riesce così quasi mai a giocare veloce, nonostante il talento di Lauren Carlini sia lampante a 360°. Ottima risposta, così, al 3-0 con cui la Dinamo Mosca di Nataliya Goncharova (17 punti) ha regolato il VK Dukla Liberec: come da pronostico, la sfida per il 1° posto sarà da giocare con le moscovite, anche se la Pool C rimane più combattuta di quanto ci si sarebbe potuti aspettare a inizio competizione.

Grande occasione per tutti gli appassionati di sport e in particolare di volley: dal 18 al 30 novembre l’abbonamento annuale a Discovery+ ha un prezzo speciale, 29.90€ anziché 69.90€, ed è un vantaggio riservato ai tifosi che ci seguono sulle nostre piattaforme ed accessibile solamente aquesto link.

Ad

CEV Champions League Women Rivivi il LIVE-Blogging di Novara-THY Istanbul 3 ORE FA

Iniziare l'avventura europea in questo modo è sinonimo non solo di grandezza, bensì di qualità. Novara fa suo un match tutt'altro che semplice, con la consapevolezza di essere un club costruito per arrivare fino in fondo e tentare di replicare quanto fatto nel 2019, ma anche grazie a quella sfrontatezza che, nello sport di squadra, non fa quasi mai male. Nel 3-0 rifilato al THY Istanbul ci sono sicuramente un po' di passaggi a vuoto - su cui coach Lavarini sicuramente rimuginerà - ma c'è anche tanto lavoro di squadra, partendo dal fondamentale a rete per arrivare alle coperture difensive. A muro l'Igor non dà scampo alla squadra allenata da Marcello Abbondanza, il quale nei timeout recrimina non poco perché le sue pallavoliste sembrano non eseguire alcunché di quanto preparato prima di questo match. Al resto ci pensano i colpi di Nika Daalderop (13 punti con 4 muri) ed Ebrar Karakurt (12, col 44% in attacco). Quest'ultima fa valere l'eterna legge dell'ex e si prende anche la palma di MVP del match, confermando di essere fondamentale nei meccanismi di un gruppo che ha però a disposizione anche riserve extra-lusso. Ad esempio, Rosamaria Montibeller. La brasiliana, chiamata in causa nel 3° set, risulta decisiva per impedire che la squadra ospite riapra il match, con giocate tanto intelligenti quanto potenti. Nel 26-24 dell'ultima frazione, c'è infatti anche il lato "meno bello" di questa Novara: avanti 18-13, l'Igor inanella una serie di errori gratuiti che la costringono a uno sforzo extra per chiudere l'esordio nei tre set. Poco male comunque, dal momento che i cali di tensione hanno caratterizzato molte delle sfide di questa giornata inaugurale. I tre punti incamerati rappresentano un ottimo approccio alla manifestazione europea, con la certezza di poter migliorare notevolmente sotto qualsiasi aspetto.

Bosetti regala lezioni di pallonetto spinto

Il tabellino

Igor Gorgonzola Novara - THY Istanbul 3-0 (25-21; 25-22; 26-24)

Novara : Imperiali (L) n.e., Herbots, Rosamaria 4, Battistoni n.e., Fersino (L), Bosetti 10, Chirichella 7, Hancock 3, Bonifacio n.e., Washington 9, Costantini n.e., D'Odorico, Daalderop 13, Karakurt 12. All. Stefano Lavarini.

: Imperiali (L) n.e., Herbots, Rosamaria 4, Battistoni n.e., Fersino (L), Bosetti 10, Chirichella 7, Hancock 3, Bonifacio n.e., Washington 9, Costantini n.e., D'Odorico, Daalderop 13, Karakurt 12. All. Stefano Lavarini. Istanbul: Carlini 2, Yildirim (L), Ercan 3, Unver 1, Van Ryk 13, Kalac 5, Toksoy Guidetti, Dixon 3, Gunes n.e., Onal (L), Cor n.e., Erkul n.e., Kingdon Rishel 7, Rabadzhieva 5. All. Marcello Abbondanza.

* * *

Rivivi la sfida Novara-Istanbul in VOD (Contenuto Premium)

Premium Pallavolo Igor Gorgonzola Novara - THY Istanbul 01:47:31 Replica

CEV Champions League Civitanova, Conegliano e tutti i club italiani: pronostici 23/11/2021 A 16:09