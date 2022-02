bomba di mercato per la Jordan Larson, schiacciatrice statunitense e medaglia d'oro agli ultimi Giochi Olimpici di Tokyo 2020, in cui è stata anche nominata MVP oltre che una delle due migliori bande. Rinforzo impressionante per Monza, che va così a puntellare l'unico reparto forse un po' discontinuo - visti i rendimenti altalenanti di Anna Davyskiba e Katarina Lazovic - firmando la seconda pallavolista statunitense nel giro di poche settimane, dopo l'arrivo di Dana Rettke. La centrale forma ormai una coppia affiatatissima con Anna Danesi, garantendo versatilità in attacco e ottimo lavoro a muro, mentre Larson andrà presumibilmente a prendersi la titolarità in uno dei due posti di banda. L'annuncio arriva peraltro il giorno prima della CEV Champions League. Monza dovrà infatti cercare il successo sul taraflex dell'LP Salo e sperare in risultati favorevoli per rientrare tra le tre migliori terze classificate, con 12 punti nella Pool B. Autenticaper la Vero Volley Monza ! La squadra di coach Marco Gaspari si rinforza infatti con l'arrivo di, schiacciatrice statunitense e medaglia d'oro agli ultimi, in cui è stata anche nominataoltre che una delle due migliori bande.per Monza, che va così a puntellare l'forse un po'- visti i rendimenti altalenanti di Anna Davyskiba e Katarina Lazovic - firmando la seconda pallavolista statunitense nel giro di poche settimane, dopo l'arrivo di. La centrale forma ormai una coppia affiatatissima con, garantendo versatilità in attacco e ottimo lavoro a muro, mentre Larson andrà presumibilmente a prendersi la titolarità in uno dei due posti di banda. L'annuncio arriva peraltro ildella decisiva sfida di. Monza dovrà infatti cercare il successo sul taraflex dell'e sperare in risultati favorevoli per rientrare tra le tre migliori terze classificate, connella Pool B.

Anna Danesi dice no: che monster-block su Haak!

"Sono davvero entusiasta di giocare per la prima volta in carriera nel campionato italiano. Conosco l'ambiziosa realtà Vero Volley e so che si prefigge grandi obiettivi sportivi. Arrivo a Monza proprio per aiutare il club a raggiungere tali traguardi". Larson si è presentata così ai suoi nuovi tifosi, in un video-messaggio rilanciato sui canali social del club monzese. In una carriera cominciata oltre 17 anni fa, in NCAA con University of Nebraska, la schiacciatrice ha vinto praticamente tutto: oltre al già ricordato oro olimpico, ci sono anche il 1° posto al Mondiale 2014, due Champions League (2013-14 con la Dinamo Kazan e 2014-15 con l'Eczacibasi), tre Mondiali per Club e infiniti riconoscimenti a livello individuale. L'arrivo di Larson a Monza proietta inevitabilmente la Vero Volley tra le favorite per la Serie A1 femminile, al pari di Imoco Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, ma conferma anche la volontà del Consorzio di compiere il definitivo salto di qualità. Un upgrade notevole, come peraltro dichiarato dal direttore sportivo Claudio Bonati: "Siamo davvero felici che Jordan abbia accettato la nostra proposta. Con lei faremo un grande salto di qualità, visto che parliamo di un'atleta straordinaria con un bagaglio d'esperienza molto importante".

Orro a una mano per il 1° tempo di Danesi: è Monza-show!

