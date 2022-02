Igor Gorgonzola Novara incassa il 1° k.o. europeo stagionale, venendo sconfitta 1-3 dal THY Istanbul sul taraflex del Burhan Felek Voleybol Salonu. Una sconfitta ininfluente ai fini della classifica, dal momento che il primato delle igorine nella Pool C. Questo 1-3 deve peraltro essere analizzato alla luce delle pesanti assenze - oggi erano out Sara Bonifacio, Eleonora Fersino ed Ebrar Karakurt - e dalla situazione contingente imposta dal focolaio Covid che aveva colpito l'AGIL qualche settimana fa. Nulla di tragico, per una squadra che prima di oggi non aveva perso neppure un set nella competizione e che rimane comunque più che attrezzata per arrivare fino in fondo al torneo. Sicuramente coach Lavarini cercherà di lavorare molto sugli errori commessi oggi, soprattutto in ricezione. La sua squadra chiude infatti col 41% di positiva (11% eccellente) e soffre moltissimo il servizio di un THY capace di realizzare 9 ace a fronte di soli 6 errori dai nove metri. Lucia Imperiali viene letteralmente bombardata dal servizio avversario, crollando in diverse occasioni (15% di eccellenza e 5 errori), ma non per questo deve essere bollata come inadatta al ruolo di libero di questa Igor. Fersino garantisce indubbiamente un altro rendimento, ma questa partita fa un po' storia a sé per le difficoltà già elencate in apertura. Non bastano così le prove della coppia Bosetti-Chirichella, con la schiacciatrice azzurra sempre versatile nonostante problemi alla schiena e la centrale praticamente perfetta (11 punti, col 100% in attacco e 4 muri-punto). Buona prova invece per Rosamaria Montibeller, autrice di 19 punti con l'86% in attacco e di colpi impressionanti tra parallela e diagonale. L'incassa ilstagionale, venendo sconfittasul taraflex del Burhan Felek Voleybol Salonu. Una sconfitta ininfluente ai fini della classifica, dal momento che il 3-0 a tavolino del Dukla Liberec sulla Dinamo Mosca aveva sigillato ilnella Pool C. Questo 1-3 deve peraltro essere analizzato alla luce delle- oggi erano out Sara Bonifacio, Eleonora Fersino ed Ebrar Karakurt - e dalla situazione contingente imposta dalche aveva colpito l'AGIL qualche settimana fa. Nulla di tragico, per una squadra che prima di oggi non aveva perso neppure un set nella competizione e che rimane comunque più che attrezzata per arrivare fino in fondo al torneo. Sicuramentecercherà di lavorare molto sugli errori commessi oggi, soprattutto in. La sua squadra chiude infatti col(11% eccellente) e soffre moltissimo il servizio di un THY capace di realizzarea fronte di soli 6 errori dai nove metri.viene letteralmente bombardata dal servizio avversario, crollando in diverse occasioni (15% di eccellenza e 5 errori), ma non per questo deve essere bollata come inadatta al ruolo di libero di questa Igor. Fersino garantisce indubbiamente un altro rendimento, ma questaper le difficoltà già elencate in apertura. Non bastano così le prove della, con la schiacciatrice azzurra sempre versatile nonostante problemi alla schiena e la(11 punti, col 100% in attacco e 4 muri-punto). Buona prova invece per, autrice diin attacco e di colpi impressionanti tra parallela e diagonale.

Caterina Bosetti spegne le candeline con un granitico muro

La sfida in sé non aveva più senso ancor prima della battuta iniziale ma, per una squadra che punta sempre a vincere tutte le competizioni cui prende parte, un k.o. europeo non è mai una bella notizia. Al netto delle pesanti assenze già ricordate, l'Igor soffre moltissimo in ricezione e deraglia completamente nel 4° set; non un bel segnale per coach Lavarini, il quale probabilmente ritornerà molto su questa partita per avvicinare ancor più alla perfezione la sua squadra. In termini di perfezione, la prova offerta da Lauren Carlini dovrebbe far scuola per il manuale della perfetta palleggiatrice. Non solo lucida variazione nel gioco offensivo, ma anche tanta qualità e senso della posizione a muro (ben 4) e incredibile abnegazione tra coperture e digs. Numeri alla mano, l'alzatrice statunitense stravince il "derby" a distanza ravvicinata con Micha Hancock. Quest'ultima gioca in modo continuativo solo il 1° set, non riuscendo quasi mai ad accelerare il gioco igorino e venendo sostituita da Ilaria Battistoni per il resto del match. Una pomeriggio di break per la fenomenale palleggiatrice, che certo non metterà in dubbio il valore complessivo di una delle colonne portanti di questa AGIL, ma che contestualmente evidenzia anche quanto sia ormai collaudato e redditizio l'asse con Karakurt.

Il tabellino

THY Istanbul - Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-21; 17-25; 25-23; 25-16)

Istanbul : Carlini 7, Orthmann 13, Yildirim (L) n.e., Ercan 6, Unver 2, Van Ryk 14, Germen 1, Kalac 11, Toksoy Guidetti n.e., Dixon 10, Onal (L), Cor, Erkul n.e., Kingdon Rishel 14. All . Abbondanza.

: Carlini 7, Orthmann 13, Yildirim (L) n.e., Ercan 6, Unver 2, Van Ryk 14, Germen 1, Kalac 11, Toksoy Guidetti n.e., Dixon 10, Onal (L), Cor, Erkul n.e., Kingdon Rishel 14. . Abbondanza. Novara: Imperiali (L), Rosamaria 19, Battistoni 2, Bosetti 13, Chirichella 11, Hancock, Washington 9, D'Odorico, Daalderop 12. All. Lavarini.

* * *

