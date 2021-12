Dopo quello ottenuto contro lo Zok UB , l'centra unnella CEV Champions League femminile. Nella cornice della Continental Arena di, la squadra di Daniele Santarelli non dà scampo a un Fatum che getta il cuore oltre l'ostacolo nel 1° set, salvo poi andare a sbattere contro une unadelle Pantere. Trascinato dalla stupenda, dai 1° tempi e muri-punti di, ma anche dallee dalle, il dream team vince così anche il secondo impegno della Pool E, rimanendo a punteggio pieno e senza aver concesso neppure un set alle avversarie. Quale miglior viatico per guardare con totale ottimismo al prossimoe al prosieguo in Champions, dove il solo Police sembra avere qualche carta da giocare al tavolo con questa Conegliano. Impressionante il dato delladi squadra: 86% di positività,, conche fa registrare 100-55%. Numeri irreali in una serata in cui tutto gira alla perfezione, con(16 punti e 67% in attacco), seguita a ruota da Folie (10, di cui 5 muri-punto sui 12 di squadra).