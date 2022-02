Vero Volley Monza contro la corazzata VakifBank Istanbul. La squadra di coach Gaspari parte benissimo, trascinata dalle bombe in attacco di Magdalena Stysiak, ma alla lunga deve cedere allo strapotere pallavolistico di Isabelle Haak e incassare il k.o. (25-21; 17-25; 17-25; 12-25). L'opposto svedese sale in cattedra tra 2° e 3° set, rimettendo subito avanti il club turco con uno show che non trova un senso logico nel volley contemporaneo e chiudendo la sfida con punti. Monza paga invece tantissimo le difficoltà in ricezione, patite soprattutto da Hanna Davyskiba, che impediscono ad Alessia Orro di giocare veloce con le sue centrali e di poter velocizzare a dovere le aperture tra posto 2 e 4. Dalle statistiche di questa sfida è facilmente riscontrabile il dominio del VakifBank nella correlazione muro-difesa. Oltre allo show di Haak, la squadra di coach Guidetti costringe infatti Monza al 34% in attacco, e beneficia della lucidissima regia di Buket Gulubay (palleggiatrice classe 1999), la quale non fa affatto rimpiangere l'assenza forzata di Cansu Ozbay. Come nella gara d'andata , durano soltanto un set i sogni di gloria dellacontro la corazzata. La squadra di coach Gaspari parte benissimo, trascinata dalle bombe in attacco di, ma alla lunga deve cedere allodie incassare il k.o. (25-21; 17-25; 17-25; 12-25). L'opposto svedese sale in cattedra, rimettendo subito avanti il club turco con uno show che non trova un senso logico nel volley contemporaneo e chiudendo la sfida con punti. Monza paga invece tantissimo le, patite soprattutto da, che impediscono addi giocare veloce con le sue centrali e di poter velocizzare a dovere le aperture tra posto 2 e 4. Dalle statistiche di questa sfida è facilmente riscontrabile il dominio del VakifBank nella. Oltre allo show di Haak, la squadra di coach Guidetti costringe infatti, e beneficia della lucidissima regia di(palleggiatrice classe 1999), la quale non fa affatto rimpiangere l'assenza forzata di Cansu Ozbay.

Anna Danesi dice no: che monster-block su Haak!

Sarebbe stato difficile, se non oggi impossibile, chiedere di più alla Vero Volley Monza, specialmente in un confronto con una delle due squadre - l'altra è l'Imoco Conegliano - che attualmente rappresentano in toto l'élite pallavolistica mondiale a livello femminile. La squadra di coach Gaspari dura un set, ma più per enormi meriti del club turco che non per demeriti propri. Giocare alla pari tutti i set contro il VakifBank è, a oggi, impresa impossibile per Monza, ma ciò non significa che le rosablù non possano ambire a raggiungere questi livelli di eccellenza. Attualmente, manca qualcosa soprattutto in ricezione e nel duello sotto rete. Nel primo dei due fondamentali appena citati, Davyskiba è in estrema difficoltà e non inganni il 45% di positività che compare sul boxscore CEV. La giovane schiacciatrice bielorussa "salta" più volte sui turni dai nove metri delle avversarie e impedisce così a Orro di poter giocare veloce al centro. Nel k.o. rimediato oggi, la mancanza di 1° tempi e fast è pesata davvero molto, anche perché, dall'altra parte della rete, Chiaka Ogbogu (12 punti col 77% in attacco) ha fatto la differenza nel momento chiave della partita, insieme ovviamente a Haak.

Per descrivere lo show messo in piedi dalla svedese non esistono probabilmente aggettivi. A tanti, appassionati ed esperti ai lavori, queste monopolizzazione e centralizzazione del gioco fanno storcere il naso, ma è innegabile che Gulubay faccia benissimo ad andare sempre dalla sua opposta, specie in posto 2 o in pipe, dal momento che Haak viene murata solo due volte (da Danesi) e, dal 2° set in poi, passa sistematicamente sopra al muro di Monza. Nei 32 punti realizzati c'è quasi tutto il bagaglio tecnico di una giocatrice destinata probabilmente a cambiare maglia con l'arrivo sul Bosforo di Paola Egonu: chi riuscisse a metterla sotto contratto, si garantirebbe però un opposto ormai di pari livello rispetto alla giocatrice che ha reso grande Conegliano.

Il tabellino

Vero Volley Monza - VakifBank Istanbul 1-3 (25-21; 17-25; 17-25; 12-25)

Monza : Lazovic 2, Stysiak 19, Boldini n.e., Gennari 9, Van Hecke, Orro 4, Parrocchiale (L), Danesi 4, Rettke 4, Zakchaiou n.e., Davyskiba 8, Candi 2, Moretto (L) n.e., Negretti n.e. All . Gaspari.

: Lazovic 2, Stysiak 19, Boldini n.e., Gennari 9, Van Hecke, Orro 4, Parrocchiale (L), Danesi 4, Rettke 4, Zakchaiou n.e., Davyskiba 8, Candi 2, Moretto (L) n.e., Negretti n.e. . Gaspari. VakifBank: Gulubay 3, Ozbay n.e., Senoglu n.e., Aykac (L), Akman 5, Ogbogu 12, Gurkaynak n.e., Gabi 12, Haak 32, Boz, Bartsch-Hackley 12, Acar (L) n.e., Cebecioglu n.e., Gunes 1. All. Guidetti.

Highlights: VakifBank Istanbul-Monza 3-1

