Vero Volley Monza, che non ferma la propria corsa in CEV Champions League e travolge anche l'ASPTT Mulhouse VB a domicilio. Nel 3-0 (18-25; 22-25; 18-25) spicca soprattutto lo show di Lise Van Hecke, preferita a Magdalena Stysiak nel 6+1 iniziale di coach Gaspari; la schiacciatrice-opposto belga fa la differenza, specie nei primi due set, chiudendo con 16 punti e il 58% in attacco. Grande prova però anche di Alessia Orro, sempre perfetta nell'imbeccare le sue centrali - con Anna Danesi da 11 punti, 73% in attacco e 3 muri - e variare molto bene le aperture tra posto 2 e posto 4, tenendo così in ritmo tutte le sue bande. Un solo set sostanzialmente combattuto, il 3°, con l'ingresso di Hanna Davyskiba a far saltare il banco e propiziare il break rivelatosi poi decisivo. Adesso testa al campionato, prima del big match del 3 febbraio 2022, all'Arena, contro le campionesse del mondo del VakifBank Istanbul. La Vero Volley sogna in grande e vuole ovviamente provare il colpaccio contro la corazzata di coach Guidetti, tentando così di contendere al Vakif il primato nella Pool B: un 3-0 o un 3-1 equivarrebbe a 1° posto solitario, dopo Terza vittoria consecutiva per la, che non ferma la propria corsa ine travolge anche l'ASPTT Mulhouse VB a domicilio. Nel 3-0 (18-25; 22-25; 18-25) spicca soprattutto lo, preferita a Magdalena Stysiak nel 6+1 iniziale di coach Gaspari; la schiacciatrice-opposto belga fa la differenza, specie nei primi due set, chiudendo conin attacco. Grande prova però anche di, sempre perfetta nell'imbeccare le sue centrali - con Anna Danesi da 11 punti, 73% in attacco e 3 muri - e variare molto bene le aperture tra posto 2 e posto 4, tenendo così in ritmo tutte le sue bande. Un solo set sostanzialmente combattuto, il 3°, cona far saltare il banco e propiziare il break rivelatosi poi decisivo. Adesso testa al campionato, prima deldel 3 febbraio 2022, all'Arena, contro le campionesse del mondo del. La Vero Volley sogna in grande e vuole ovviamente provare il colpaccio contro la corazzata di coach Guidetti, tentando così di contendere al Vakif il primato nella Pool B: un 3-0 o un 3-1 equivarrebbe a 1° posto solitario, dopo l'1-3 incassato a Istanbul in una sfida dove Monza aveva ampiamente dimostrato il proprio valore.

Ace meraviglioso di Lise Van Hecke contro il Mulhouse

Vittoria doveva essere e successo, peraltro senza eccessivi patemi, è stato. La Vero Volley Monza prosegue nella sua marcia europea e infila la terza vittoria consecutiva, potendo peraltro far ruotare al meglio le proprie schiacciatrici e rinunciare anche allo strapotere atletico di Stysiak, senza risentirne minimamente. La condizione fisica e il ritmo partita del Mulhouse - club letteralmente falcidiato da focolai vari di Covid-19, che hanno colpito anche le giovanili, costringendo coach Salvagni a lavorare in palestra senza palleggiatrici di ruolo per oltre tre settimane - agevolano molto il compito della squadra di coach Gaspari, ma nel 3° set emerge tutta la classe di un roster costruito per fare molto bene anche in Champions. Dopo una frazione iniziale dominata a 360°, grazie soprattutto alla perfetta correlazione muro-difesa e ai colpi in attacco di Van Hecke, MVP per distacco, nel 2° set la musica cambia e Monza deve mostrare gli artigli. Katarina Lazovic (10 punti e 63% in attacco) deve realizzare tre grandi giocate consecutive per firmare il 2-0 e spegnere sul nascere i sogni di gloria del club francese, che nel corso del set riesce a ritrovare anche Amanda Coneo dopo lo show, tutto personale, di Kimberly Drewniok (15 punti).

Il tabellino

ASPTT Mulhouse VB - Vero Volley Monza 0-3 (18-25; 22-25; 18-25)

Mulhouse : Mebarek n.e., Viggars n.e., Van Avermaet 5, Jaegy n.e., Lamprousi, Drewniok 15, Soldner (L), Kastner 2, Novakovic n.e., Haak 9, Kostovic n.e., Katsarou n.e., Olinga-Andela 5, Coneo 9. All. Salvagni.

: Mebarek n.e., Viggars n.e., Van Avermaet 5, Jaegy n.e., Lamprousi, Drewniok 15, Soldner (L), Kastner 2, Novakovic n.e., Haak 9, Kostovic n.e., Katsarou n.e., Olinga-Andela 5, Coneo 9. All. Salvagni. Monza: Lazovic 10, Stysiak n.e., Boldini, Gennari 10, Van Hecke 16, Orro 3, Parrocchiale (L), Danesi 11, Zakchaiou, Davyskiba 4, Candi 8, Moretto n.e., Negretti (L) n.e. All. Gaspari.

