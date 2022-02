A. Carraro Imoco Conegliano non conosce ostacoli, neppure sul taraflex serbo dello Zok Ub. La squadra allenata da Daniele Santarelli, seppur in una versione decisamente rimaneggiata considerato che Robin De Kruijf e Joanna Wolosz sono rimaste in Italia, mentre Paola Egonu non gioca neppure uno scambio, supera agilmente lo Zok e vola a 15 punti in classifica, rimanendo così saldamente al comando della Pool E e centrando l'accesso matematico ai quarti di finale del torneo (da stabilire soltanto se come prima del girone o una delle tre migliori seconde). Nel 3-0 c'è soprattutto lo zampino delle centrali - 14 punti con 5 muri-punto per Hristina Vuchkova, 12 punti col 100% in attacco per Raphaela Folie - l'ottima regia di Giulia Gennari e i colpi devastanti di Giorgia Frosini, che chiude sì col 45% in attacco ma dimostra anche di possedere traiettore e letture da potenziale fuoriclasse. Il successo delle Pantere porta così in parità il bottino di giornata per i club italiani, dopo il già certe della qualificazione ai quarti, complice 3-0 a tavolino per non essersi presentata in Repubblica Ceca alla sfida col VK Dukla Liberec. La corsa europea dell'non conosce ostacoli, neppure sul taraflex serbo dello. La squadra allenata da Daniele Santarelli, seppur in una versione decisamente rimaneggiata considerato chesono rimaste in Italia, mentrenon gioca neppure uno scambio, supera agilmente lo Zok e vola ain classifica, rimanendo così saldamente al comando dellae centrando l'accesso matematico ai quarti di finale del torneo (da stabilire soltanto se come prima del girone o una delle tre migliori seconde). Nel 3-0 c'è soprattutto lo zampino delle centrali - 14 punti con 5 muri-punto per, 12 punti col 100% in attacco per- l'ottimae i colpi devastanti di, che chiude sì col 45% in attacco ma dimostra anche di possedere traiettore e letture da. Il successo delle Pantere porta così in parità ilper i club italiani, dopo il k.o. per 1-3 incassato dall'Igor Gorgonzola Novara a Istanbul contro il THY. Le igorine sono peròai quarti, complice l'incredibile vicenda che sta coinvolgendo la Dinamo Mosca , sconfittaper non essersi presentata in Repubblica Ceca alla sfida col

Tutto fin troppo facile, anche schierando le seconde linee. A patto poi che di seconde linee si possa parlare, vedendo la qualità diffusa nel roster delle Pantere. Conegliano vince e convince anche nel 5° turno europeo, cambiando molto nel 6+1 titolare e dando spazio a quelle pallavoliste che finora avevano trovato meno spazio. Notizia importante per coach Santarelli, il quale è sempre più consapevole di allenare una squadra infarcita di talento e coperta in tutti ruoli, a cominciare dal palleggio. Se Wolosz è la titolare indiscussa di zona 1-2, Gennari conferma di essere molto più di un semplice backup, anche se le voci di mercato - nell'ottica di un rinnovamento del roster Imoco - hanno coinvolto anche lei da qualche tempo. La palleggiatrice romana, classe 1996, è perfetta nell'imbeccare al meglio qualsiasi compagna, divertendosi molto coi 1° tempi e le fast delle centrali, ma non disdegnando neppure grandi aperture in posto 2 e 4, per armare il braccio della coppia Frosini-Omoruyi. Al resto, come anticipato, ci pensa il duo Folie-Vuchkova, letteralmente ingiocabile per la squadra allenata da Marijana Boricic. In attesa della risposta da parte del Chemik Police, che dovrebbe arrivare domani sul taraflex di un Fatum Nyiregyhaza ancora scombinato dagli effetti del Covid-19, Conegliano sale a 15 punti nella Pool E, non avendo lasciato finora un set alle avversarie. La qualificazione ai quarti è ormai in cassaforte. In caso di k.o. 0-3 nel ritorno col Police, soltanto altre tre squadre potrebbero accumulare 15 punti e chiudere al 2° posto: due di queste, Fenerbahce e Dinamo Kazan, sono però nello stesso gruppo (Pool D), così l'Imoco può già celebrare la qualificazione. A oggi, pochi dubbi peraltro sulle enormi possibilità di fare 6 su 6.

Il tabellino

Zok Ub - A. Carraro Imoco Conegliano 0-3 (16-25; 22-25; 13-25)

Ub : Durdevic, Gligoric 7, Jaksic 2, Vucicevic 4, Veselinovic 1, Lukic, Petranovic n.e., Rankovic 9, Eric 3, Kecman 7, Djordjevic n.e., Medic 1, Vrcelj (L) n.e. All . Boricic.

: Durdevic, Gligoric 7, Jaksic 2, Vucicevic 4, Veselinovic 1, Lukic, Petranovic n.e., Rankovic 9, Eric 3, Kecman 7, Djordjevic n.e., Medic 1, Vrcelj (L) n.e. . Boricic. Conegliano: Caravello 1, Courtney 7, Folie 12, Omoruyi 9, De Gennaro (L), Vuchkova 14, Frosini 11, Gennari 3, Sylla 4, Egonu n.e., Munarini. All. Santarelli.

