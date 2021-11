Premium Pallavolo A. Carraro Imoco Conegliano - ZOK Ub 01:30:32 Replica

3° set, 25-16: la chiude Frosini!

3-0 senza diritto di replica per la Conegliano-B. Nonostante il totale turnover, per le atlete di Daniele Santarelli arriva la vittoria consecutiva numero 75.

3° set, 22-14: non c'è più storia

Ormai è solo questione di scambi, per il 75° successo consecutivo delle Pantere. Gennari molto bene in regia, anche se i margini di miglioramento non mancano.

3° set, 18-10: Sylla ormai in cattedra

Miriam in surplus, non solo atletico ma anche tecnico, pur soffrendo un po' in ricezione. Frosini a corrente alternata, ma che talento in certe situazioni.

3° set, 12-6: De Gennaro difende, Sylla rifinisce

Con Moki non cade veramente nulla nella metà campo di Conegliano, mentre Miriam si prende responsabilità in attacco e non lascia nulla al caso.

3° set, 6-2: è tornata la Conegliano del 1° set!

Adesso errori ridotti al minimo e nuovamente qualità in qualsiasi fondamentale. Frosini-Omoruyi coppia che dà certezze, questa sera, a coach Santarelli. Frosini cerca e trova solo l'incrocio delle linee: che giocatrice!

2° set, 27-25: a muro non si passa ed è 2-0

Vuchkova si conferma muratrice incredibile, ma tutta Conegliano sta lavorando benissimo nel fondamentale a rete, con già 13 muri-punto (contro gli 0 dello Zok). Grande tenuta mentale anche delle Pantere più giovani.

2° set, 23-23: Kecman tiene in vita lo Zok

Grande lavoro della schiacciatrice serba, che costringe Santarelli al timeout. Il coach di Conegliano chiede maggior attenzione in copertura sui pallonetti e fluidità in attacco.

2° set, 17-16: risale lo Zok, finalmente in partita

Il club serbo riesce finalmente a scrollarsi di dosso la pressione e giocare a pallavolo. A muro Conegliano non fa però sconti (11-0 il confronto nei muri-punto), con Vuchkova sontuosa.

2° set, 14-12: qualche passaggio a vuoto

Frosini manda out due attacchi consecutivi, ma Conegliano non dà la sensazione di aver perso l'inerzia del match. Dai nove metri le squadre hanno un rendimento diametralmente opposto.

2° set, 9-6: tanti esperimenti, ma anche moltissima qualità

Conegliano conferma di essere un dream team a 360°. Al netto degli errori delle avversarie, la squadra di coach Santarelli gioca sul velluto e non vuole concedere nulla allo Zok.

2° set, 3-1: ecco Sylla!

C'è spazio anche per la capitana della Nazionale, la quale si presenta con un muro devastante su Pavlovic. Frosini con palla alta dà spettacolo.

1° set, 25-8: la Conegliano-B non fa sconti

Nonostante il totale turnover, le giovani seconde linee delle Pantere dominano e regalano anche spettacolo, con un 1° set praticamente perfetto e durato solamente 17 minuti.

1° set, 19-6: non c'è storia!

A muro non passa davvero nulla, perché Conegliano sta facendo semplicemente un altro sport. Incubo profondo per il club serbo, che incassa quasi senza poter neppure tentare una reazione.

1° set, 13-6: Butigan + De Gennaro + Frosini

Moky riceve come sempre benissimo, mentre la centrale fa male dai 9 metri. Frosini piazza due muri di fila e corona un break di 4-0, confermandosi molto più di una semplice alternativa nonostante la giovanissima età (deve ancora compiere 19 anni).

1° set, 6-3: turnover per coach Santarelli

Conegliano si affida alle "più giovani", con la sola Plummer a fare da chioccia al gruppo. Il roster è così lungo e profondo che non ci sono problemi: 2 ace consecutivi per Butigan ed è già allungo.

Imoco Conegliano-Zok UB, 1ª giornata della POOL E di CEV Champions League femminile. Esordio per il Amiche e amici di Eurosport, appassionati del grande volley, benvenuti da parte di Marco Arcari al LIVE-Blogging di, 1ª giornata della POOL E difemminile.per il dream-team di coach Santarelli , che oggi cerca di allungare a 75 il numero di successi consecutivi tra tutte le competizioni.

