2° set, 21-25: Novara in controllo: è 2-0!!

Fast di Chirichella per mandare in archivo anche il 2° set e griffare il 2-0 dell'Igor. Novara gioca poco al centro, ma finora Hancock ha ragione a variare molto tra posto 2 e 4 e innescare anche le pipe di Daalderop.

2° set, 19-23: reazione d'orgoglio della Dinamo

Coach Ushakov lancia sul taraflex anche Begic e fa un cambio in palleggio: la scelta sembra pagare, anche se Novara ha comunque tra le mani il 2-0.

Il muro di Novara è insuperabile: monster-block di Chirichella!

2° set, 13-20: Karakurt inarrestabile

L'Igor ha in mano anche il 2° set, perché l'opposto alterna benissimo i colpi e non dà scampo alla difesa della Dinamo. Il club russo sembra non potere nulla davanti allo show dell'Igor.

2° set, 12-17: Igor imperfetta sola dai 9 metri

Unico neo di questo set, sono i troppi errori al servizio: la Dinamo ha finora sbagliato una sola battuta, Novara ben 4 nel 2° set, ma anche perché sta forzando molto.

2° set, 10-14: Daalderop e Karakurt di fioretto

Che pallonetti per la coppia dell'Igor, che legge benissimo la posizione in seconda linea di Goncharova e non lascia scampo. L'opposto turca fa malissimo anche coi colpi a tutto braccio.

2° set, 6-10: Novara scappa via

Muro di Bosetti, perfetta a 360° fin qui e solita importanza di Chirichella, stavolta al servizio. Non funziona invece la fast della Dinamo, che paga anche la scarsa verve offensiva della coppia Goncharova-Vasileva.

2° set, 4-7: non cade più nulla nella metà campo Igor

Novara difende e ricostruisce su qualsiasi attacco avversario, ma aumentano gli errori dai nove metri e la Dinamo resta a contatto.

Bosetti regala lezioni di pallonetto spinto

2° set, 2-3: ancora Bosetti-show!

Caterina non conosce palloni complessi da attaccare e continua a dare spettacolo con colpi sensazionali. Ricezione Dinamo ancora in sofferenza.

1° set, 20-25: che Novara!! 1-0 per un'ottima Igor

Alla Dinamo non bastano 6 muri-punto in un set, anche perché la ricezione delle padrone di casa salta più volte sui servizi della coppia Hancock-Karakurt e Bosetti è perfetta coi mani-out che valgono l'allungo decisivo, insieme alle giocate di Chirichella.

1° set, 18-22: come varia Hancock

Al servizio la palleggiatrice fa malissimo, ma è in regia che si diverte variando molto il gioco. La pipe con Daalderop torna a funzionare, mentre la Dinamo finisce i challenge a disposizione, avendone sbagliati 2/2.

1° set, 16-18: come sta giocando Bosetti!

Caterina è perfetta a lavorare sul muro del club russo, ma tutta Novara sta ricostruendo con una coralità impressionante. Daalderop ha finalmente scaldato il braccio e ora fa malissimo da posto 4.

Difesa super di Fersino, poi ci pensa Herbots da seconda linea

1° set, 14-14: Fetisova show

Cominciano i 1° tempi della centrale, che si conferma insuperabile anche a muro. Si sblocca finalmente Daalderop con una diagonale strettissima, ma arriva anche Goncharova.

1° set, 10-12: Goncharova fuorigiri

La stella russa non passa davvero mai, mentre la squadra di coach Lavarini infila un break di 1-5 ritrovando ottima posizione e grande timing a muro.

1° set, 9-7: Enina domina a muro

La giocatrice della Dinamo, insieme a Goncharova, domina nel fondamentale a rete e non fa passare più nulla. Daalderop non passa quasi mai e sta soffrendo molto.

1° set, 5-6: Chirichella on fire

Novara incassa un parziale importante (3-0), ma poi lavora benissimo a muro e Chirichella fa la differenza anche con la slash. Turno spaziale in battuta per Karakurt, che fa saltare nuovamente la ricezione della Dinamo.

1° set, 2-2: salta subito la ricezione della Dinamo

Le padrone di casa soffrono molto nel fondamentale, anche se poi difendono praticamente tutto. Karakurt subito in perfetto ritmo gara.

Il 6+1 scelto invece da coach Lavarini: Karakurt, Bonifacio, Bosetti, Daalderop, Chirichella, Hancock, Fersino (libero).

Il 6+1 della Dinamo: Enina, Romanova, Krotkova, Fetisova, Goncharova, Vasileva e Bibina (libero).

LIVE-Blogging di Dinamo Mosca-Igor Gorgonzola Novara, 3° turno della Pool C di CEV Champions League femminile. Big match del girone, con la Amiche e amici, appassionati del grande volley, ben ritrovati da parte di Marco Arcari per ildi, 3° turno delladi CEV Champions League femminile. Big match del girone, con la squadra di coach Stefano Lavarini che, in caso di successo netto (3-0 o 3-1), metterebbe una bella ipoteca sulla qualificazione alla fase successiva.

