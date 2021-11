Premium Pallavolo VakifBank Istanbul - Vero Volley Monza 16:50-19:00 Live

1° set, 23-25: che 1° set di Monza, spettacolare!!

L'ingresso di Stysiak spariglia le carte in tavola, perché nel rilevare Van Hecke la schiacciatrice polacca è perfetta. Haak prova a riaprire il set con schiacciate di puro talento, ma Monza non fa sconti e vola sull'1-0.

1° set, 17-20: Davyskiba on-fire!

La giovane schiacciatice bielorussa sale in cattedra nel momento chiave del match, alternando bordate a intelligenti pallonetti spinti. Ace di Orro per il massimo vantaggio di Monza.

1° set, 14-16: che carattere la Vero Volley

Nessun timore reverenziale, anche perché Lazovic è praticamente una sentenza a 360°. Già 5 punti per la banda serba.

1° set, 9-11: Lazovic-Van Hecke: Monza prova lo strappo

Molto precisa dai 9 metri, attenta a muro, la Vero Volley prova la fuga trascinata dalla coppia finora più in palla. VakifBank impressionante nelle coperture.

1° set, 8-7: Bartsch-Hackle devastante

Inizia a martellare forte la statunitense, abilissima anche a giocare col muro. Davyskiba risponde però presente, con Orro che apre perfettamente per le sue diagonali.

1° set, 4-4: subito bene Monza!

Comincia forte Van Hecke, mentre le ricezioni saltano già in apertura di match. Orro si diverte fin da subito con palla in mano e sceglie la due (veloce dietro) per innescare Candi.

Questo invece il 6+1 titolare del VakifBank: Ogbogu, Braga Guimarae, Cansu, Haak, Bartsch-Hackle, Kubra e Ayca (L).

Ecco il 6+1 di Monza: Lazovic, Van Hecke, Danesi, Candi, Orro, Davyskiba e Parrocchiale (L). Coach Gaspari si affida quindi a un opposto di ruolo (Van Hecke) per una sfida che si preannuncia durissima.

Amiche e amici di Eurosport, appassionati del grande volley, benvenuti da parte di Marco Arcari al LIVE-Blogging di VakifBank Istanbul-Vero Volley Monza, 1ª giornata della POOL B di CEV Champions League femminile. Esordio assoluto nella competizione per Monza, che vuole testarsi al massimo livello europeo dopo il successo in CEV Cup della scorsa stagione.

