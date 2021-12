Premium Pallavolo VK Dukla Liberec - Igor Gorgonzola Novara 19:50-22:00 Live

1° set, 5-15: Novara ora in totale controllo

Ad

Il turno al servizio di Herbots è devastante, con la ricezione del Dukla che va costantemente in tilt. Bosetti ne approfitta al meglio con le slash, ma l'Igor sembra dominante a 360° in questo 1° set.

CEV Champions League Women Conegliano, Monza e Novara in diretta TV e LIVE-streaming IERI A 15:32

1° set, 5-10: Dukla quadrato, ma che errori

Le padrone di casa regalano molto in attacco e soffrono anche le battute di Herbots. Battistoni molto sciolta in regia, anche con aperture in fast per Chirichella.

1° set, 2-5: Herbots subito in palla

Oggi, nella consueta staffetta con Nika Daalderop, tocca alla schiacciatrice belga fare la differenza. Buon impatto anche di Bonifacio, specie dai nove metri.

Il 6+1 con cui invece risponde coach Lavarini: Rosamaria, Bonifacio, Bosetti, Herbots, Chirichella, Battistoni e Fersino (libero).

Il 6+1 scelto dal VK Dukla Liberec è questo: Kohoutova, Kvapilova, Nova, Kojdova, Skrypak, Necasova e Kolarova (libero)

VK Duka Liberec-Igor Gorgonzola Novara, 2ª giornata della Pool C di CEV Champions League femminile. La squadra allenata da Stefano Lavarini vuole tentare di bissare il Haleigh Washington - doppia distorsione a ginocchio e caviglia della gamba destra patita una settimana fa durante una sfida di Serie A1 - con la centrale statunitense che spera di rientrare prima della fine del 2021. Amiche e amici di Eurosport, appassionati del grande volley, benvenuti da parte di Marco Arcari al LIVE-Blogging di, 2ª giornata dellafemminile. La squadra allenata davuole tentare di bissare il 3-0 rifilato al THY Istanbul nella gara d'esordio, confermando di avere tutte le carte in regola per disputare una grande competizione. Ancora out- doppia distorsione a ginocchio e caviglia della gamba destra patita una settimana fa durante una sfida di Serie A1 - con la centrale statunitense che spera di rientrare prima della fine del 2021.

Highlights: Novara-THY Istanbul 3-0

CEV Champions League Women CEV Champions League (F): le indicazioni della 1ª giornata 26/11/2021 A 12:17