2° set, 13-11: Orro ritorna a variare bene

Dopo qualche, insolito, errore, la palleggiatrice della Nazionale torna ad armare benissimo le sue compagne. Monza soffre ancora un po' troppo in ricezione però.

2° set, 9-9: break Mulhouse

0-4 di parziale per le ospiti, con Monza che fatica in side-out e coach Gaspari che ricorre al timeout perché la sua squadra sembra calata d'intensità rispetto al set precedente.

2° set, 8-4: è tornata Stysiak!

Con palla alta va sempre sopra al muro avversario (con velocità e potenza impressionanti), a muro raddoppia bene su Danesi e poi gioca anche deliziosi pallonetti. La pipe ospite non funziona più.

2° set, 4-2: come varia Van Hecke

Continua a giocare molto bene la Vero Volley. Già 3 muri-punto per Danesi, ma ottima la prova delle bande. L'alternanza in palleggio non aiuta per nulla il Mulhouse, almeno finora.

1° set, 25-20: ottima Monza, è 1-0!!

Davyskiba e Van Hecke risolvono anche gli ultimi scambi e la Vero Volley conquista un bellissimo 1° set. Già 6 punti per Davyskiba, davvero incontenibile finora nel match.

1° set, 22-19: ci pensa ancora Davyskiba

La giovanissima bielorussa martella benissimo in pipe e poi lavora egregiamente anche a muro. Gaspari chiama però timeout perché il Mulhouse ha break aperto di 0-3.

1° set, 19-15: Haak non basta, Mulhouse sempre a inseguire

Le ospiti si affidano quasi sempre e solo a Haak, sempre perfetta quando ha spiragli in parallela. Sembra invece essersi un po' raffreddata Stysiak.

1° set, 17-11: Davyskiba + Van Hecke

Orro varia magistralmente, si diverte e fa divertire le compagne, lasciandole spesso con muro a uno. Girandola di cambio, con Lazovic che fa un giro dietro prima di lasciare nuovamente spazio a Stysiak.

1° set, 13-9: Haak prova a ricucire

La sorella di Isabelle, stella del VakifBank Istanbul, fa malissimo in parallela con intrarotazione del polso. Orro risponde servendo molto al centro: 7 spinta per Danesi, fast per Candi e Monza va.

1° set, 10-5: quanti errori per il Mulhouse

La squadra ospite sbaglia davvero tantissimo in attacco e, quando supera la rete, trova quasi sempre Parrocchiale. Haak ha comunque mano molto calda, sia in diagonale che in parallela.

1° set, 7-3: ecco la Vero Volley reale!

Danesi fa malissimo col turno in battuta, ma anche Davyskiba ci mette molto talento per pallonetti intelligenti. Candi sempre abilissima a muro in lettura.

1° set, 2-2: Orro subito in cattedra

La palleggiatrice di Monza dà spettacolo con alzate a una mano, dopo un esordio un po' freddo per le padrone di casa. Subito bene il gioco veloce con Danesi, ma anche la pipe con Stysiak.

Il 6+1 con cui risponde invece il Mulhouse: Drewniok, Olinga-Andela, Haak, Coneo, Van Avermaet, Kastner, Soldner (libero).

Il 6+1 scelto da coach Marco Gaspari: Stysiak, Danesi, Van Hecke, Orro, Candi, Davyskiba, Parrocchiale (libero).

Vero Volley Monza-ASPTT Mulhouse VB, 2ª giornata della Pool B di CEV Champions League femminile. La squadra allenata da Marco Gaspari vuole centrare la prima vittoria di sempre in Champions, dopo aver 35 punti di un'irreale Isabelle Haak hanno spento i sogni di gloria del Consorzio, ma oggi Monza ha l'occasione di rifarsi proprio contro la sorella di Isabelle, Anna. Amiche e amici di Eurosport, appassionati del grande volley, benvenuti da parte di Marco Arcari al LIVE-Blogging di, 2ª giornata delladifemminile. La squadra allenata da Marco Gaspari vuole centrare la prima vittoria di sempre in Champions, dopo aver sfiorato l'impresa col VakifBank nel turno precedente: idi un'irrealehanno spento i sogni di gloria del Consorzio, ma oggi Monza ha l'occasione di rifarsi proprio contro la sorella di Isabelle, Anna.

