Premium Pallavolo Vero Volley Monza - LP Salo 18:50-21:00 Live

1° set, 8-3: allunga il Vero Volley

Moretto fa malissimo dai nove metri, mentre bande e opposto ospiti vanno fuorigiri, commettendo moltissimi errori non forzati. Orro non ha neppure bisogno di strafare, perché per il momento la squadra di coach Gaspari è in totale controllo.

1° set, 4-2: Monza che fa un po' di turnover

Spazio a Zakchaiou e Moretto, subito ben cercate da Orro. La ricezione del Salo per ora tiene bene, permettendo di giocare anche veloce al centro.

Il 6+1 con cui risponde coach Gaspari: Candi, Orro, Zakchaiou, Moretto, Van Hecke, Lazovic, Parrocchiale (libero).

Il 6+1 scelto dal Salo: Czakan, Kosonen, Andrikopoulou, Tuchashvili, Becheva, Jantunen, Laaksonen (libero).

LIVE-Blogging di Vero Volley Monza-LP Salo, 3° turno della Pool B di CEV Champions League femminile. Dopo il Amiche e amici di Eurosport, appassionati del grande volley, ben ritrovati da parte di Marco Arcari per ildi, 3° turno delladi CEV Champions League femminile. Dopo il 3-0 rifilato all'ASPTT Mulhouse VB , le rosablù vogliono centrare un'altra vittoria contro il fanalino di coda del proprio gruppo.

