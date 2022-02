Premium Pallavolo Vero Volley Monza - VakifBank Istanbul 18:50-20:59 Live

3° set, 6-12: che fatica in ricezione per Davyskiba

0-7 di break per il Vakif, trascinato dalle bordate di Haak e dal servizio con cui Bartsch manda in tilt la ricezione di Davyskiba. Coach Gaspari capisce il momento di difficoltà della sua squadra e manda sul taraflex Katarina Lazovic.

3° set, 5-8: Haak fa un altro sport!

L'opposto svedese letteralmente tarantolata e capace di mettere a terra qualsiasi pallone: Monza le concede meno in parallela e lei bombarda in diagonale, passando sistematicamente sopra il muro di casa. Un piacere vedere pallavoliste così forti, anche se avversarie di un club italiano.

3° set, 3-2: Bartsch regala due punti a Monza

Due errori consecutivi e insoliti per la schiacciatrice statunitense, mentre Haak non è più contenibile dal muro della Vero Volley e sta prendendo in mano questo match.

2° set, 17-25: Haak ritorna marziana, è 1-1!

L'opposto svedese adesso fa letteralmente un altro sport, ma Monza soffre tanto soprattutto in ricezione. Adesso occorre resettare e ripartire da zero, riprendendo a giocare come nel 1° set. 7 punti per Isabelle in questo set.

2° set, 14-21: è arrivata anche Gabi!

Finalmente si vedono anche i colpi di una delle più forti schiacciatrici al mondo, devastante in diagonale adesso. Monza deve resettare ormai e pensare già al 3° set, perché questo è letteralmente dominato dal VakifBank.

2° set, 13-17: fuga del VakifBank

La Vero Volley manda fuori due attacchi importanti, con Danesi e Stysiak, e coach Gaspari chiama subito timeout perché le ospiti sembrano poter scappare definitivamente in questo parziale.

2° set, 12-14: arriva anche Davyskiba!

Hanna è sembrata in difficoltà, specie in ricezione, nel set precedente ma ora sta trovando continuità in attacco e riesce anche a sistemare palloni scomodi. VakifBank sempre in controllo del set, con Haak versione marziana adesso come all'andata.

2° set, 9-11: Monza troppo fallosa dai nove metri

La Vero Volley sta regalando qualcosa col primo fondamentale della pallavolo contemporanea, ma in compenso lavora molto bene a muro e in difesa.

2° set, 7-7: Ogbogu sempre dominante

La centrale del Vakif passa sempre e comunque, mettendo spesso palla nei quattro metri. La Vero Volley però non commette alcun errore e trova super digs per rientrare perfettamente in partita.

2° set, 2-5: Vakif aggrappato a Bartsch

La schiacciatrice statunitense è sempre molto precisa (ma anche potente) con qualsiasi tipo di alzata. Stysiak sempre debordante, anche in pipe, ma ora il club di Istanbul prova la fuga fin da inizio set.

1° set, 25-21: meravigliosa Vero Volley!!

Che spettacolo sul taraflex dell'Arena, con un 1° set giocato benissimo a 360° da Monza. Stysiak superlativa, capace di mettere a referto già 8 punti col 62% in attacco. Haak risponde con 7 punti, ma il muro di casa ne ha preso bene le misure (40% in attacco).

1° set, 22-20: Haak-show, ma Danesi c'è

Isabelle bombarda da posto 2 con una continuità impressionante, ma si prende anche un muro impressionante della centrale azzurra. Stysiak sempre capace di mettere palla a terra con qualsiasi tipo di alzata.

1° set, 19-16: Stysiak incontenibile!!

Il VakifBank difende tantissimo, ma l'opposto di Monza mette sempre palla a terra, firmando il break (3-0) che costringe coach Guidetti al timeout.

1° set, 16-15: funziona la fast di Rettke

La centrale statunitense, fresca campionessa NCAA con Wisconsin, gestisce molto bene il colpo in fast, trovando i primi punti in questa nuova avventura con la maglia della Vero Volley.

1° set, 12-12: Vakif perfetto nella correlazione muro-difesa

La squadra di coach Guidetti si conferma una delle migliori al mondo e sporca qualsiasi attacco delle padrone di casa. Orro però si conferma palleggiatrice meravigliosa, con grandi aperture in posto 4 per le sue compagne.

1° set, 10-9: ecco Danesi!

Anna legge benissimo il 1° tempo di Gunes e comincia a fare male nel fondamentale a rete. Sta salendo di colpi anche Haak, impressionante per quanto riesca a passare sopra al muro della Vero Volley.

1° set, 6-7: Bartsch e Ogbogu protagoniste

La schiacciatrice statunitense fa la differenza da posto 4, mentre la centrale lavora benissimo sia nei 1° tempi che nella fast. Monza deve ancora sciogliersi completamente dalla tensione iniziale.

1° set, 2-4: Davyskiba soffre in ricezione

Il VakifBank cerca subito di mettere sotto pressione la ricezione di Hanna e ci riesce anche bene. Orro e Stysiak subito protagoniste con due bombe in parallela.

Il 6+1 con cui risponde il VakifBank: Gabi, Gunes, Haak, Gulubay, Ogbogu, Bartsch-Hackley e Aykac (libero).

Il 6+1 scelto da coach Gaspari: Gennari, Stysiak, Danes, Rettke, Orro, Davyskiba e Parrocchiale (libero).

Amiche e amici, appassionati del grande volley, ben ritrovati da parte di Marco Arcari per il LIVE-Blogging di Vero Volley Monza-VakifBank Istanbul, 5° turno della Pool B di CEV Champions League femminile.

