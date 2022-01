Premium Pallavolo ASPTT Mulhouse - Vero Volley Monza 19:20-21:30 Live

2° set, 17-17: arriva anche Coneo

Ad

In coppia con Haak - sorella di Isabelle, opposto del VakifBank - la schiacciatrice del Mulhouse fa la differenza a 360°, anche e soprattutto in ricezione. Monza ora non riesce più a fare side-out, perché le padrone di casa difendono davvero tutto.

CEV Champions League Women Conegliano, Monza e Novara in diretta TV e LIVE-Streaming 17/01/2022 A 18:29

2° set, 13-16: riecco Lazovic

La schiacciatrice serba torna fondamentale, mentre Drewniok prosegue nel suo show personale anche con la pipe. Ora il muro di Monza deve salire ulteriormente di colpi.

Scambio lungo? Nessun problema, ci pensa Orro di seconda

2° set, 10-12: set apertissimo

Monza continua a regalare qualcosa in ricezione e il Mulhouse ne approfitta molto bene, specie con la centrale Olinga-Andela. Adesso il club francese è in ritmo-gara.

2° set, 6-11: a muro Monza fa un altro sport

La differenza a muro è abissale: 1 soltanto per il Mulhouse, ben 5 muri-punto per Monza, tre della sola Danesi.

2° set, 4-7: contro-break Mulhouse

Adesso anche il club francese comincia a "sporcare" tanto a muro, mentre qualche errore non forzato del Vero Volley impedisce l'allungo decisivo già dopo pochissimi scambi. Van Hecke letteralmente on-fire.

2° set, 2-4: sempre Van Hecke!!

Dopo i 7 punti del 1° set, l'opposto continua a martellare e ci aggiunge anche l'ace che spezza un po' gli equilibri iniziali della seconda frazione. Monza sempre perfetta, davvero perfetta, nella correlazione muro-difesa.

Alessia Orro domina anche a muro: monster-block contro il Salo

Vi ricordiamo che potete seguire in DIRETTA LIVE STREAMING il match a questo link.

1° set, 18-25: la carezza di Gennari firma l'1-0

Slash educata della schiacciatrice azzurra e set vinto, con estrema autorità, dal Vero Volley.

1° set, 18-23: piccolo calo di tensione

Monza cala un po' a livello di attitudine, ma il set non è comunque in discussione. Danesi ancora perfetta coi 1° tempi, mentre Orro prosegue nel suo show di palleggio. Dopo oltre 20' arriva il primo errore in attacco per la formazione di coach Gaspari.

1° set, 15-21: arriva anche Lazovic

"Angolone" per la giovane schiacciatrice serba, che sta lavorando molto bene da posto 4. Orro intanto si diverte con la fast di Candi, mentre quest'ultima si conferma dotata di un grande servizio.

1° set, 11-17: per il Mulhouse c'è solo Drewniok

L'opposto è l'unica bocca da fuoco in ritmo per le padrone di casa, che peraltro hanno giocato pochissimo - solo 2 partite - negli ultimi trenta giorni. Manca completamente il ritmo partita al Mulhouse.

Orro a una mano per il 1° tempo di Danesi: è Monza-show!

1° set, 8-15: che correlazione muro-difesa!

Altro grande turno al servizio, stavolta di Orro, ma è la correlazione muro-difesa che lancia la fuga definitiva della squadra di coach Gaspari, ormai padrona del set.

1° set, 7-11: break di Monza

Grande turno al servizio di Candi, che fa saltare la ricezione di casa. Orro varia bene il gioco, alternando aperture in posto 2 e 4 a perfetti 1° tempi, specie con Danesi. Drewniok manda out il primo pallone della sua serata e il Vero Volley prova l'allungo.

1° set, 5-6: centrali perfette a muro

La coppia Candi-Danesi fa la differenza nel fondamentale a rete, mentre il Mulhouse viene letteralmente trascinato da Drewniok.

1° set, 2-3: Van Hecke subito on-fire

Orro va sempre dalla sua opposto di giornata e Lise risponde benissimo. Drewniok non vuole però essere da meno, alternando buoni colpi in diagonale a pallonetti intelligenti. Monza fin da subito perfetta a muro.

Questo invece il 6+1 scelto da coach Gaspari: Gennari, Van Hecke, Danesi, Candi, Orro, Lazovic e Parrocchiale (libero).

Ecco il 6+1 con cui comincia il Mulhouse: Coneo, Drewniok, Van Avermaet, Olinga-Andela, Kastner, Haak e Soldner (libero).

LIVE-Blogging di ASPTT Mulhouse VB-Vero Volley Monza, 4° turno della Pool B di CEV Champions League femminile. Nella Amiche e amici di Eurosport, appassionati del grande volley, ben ritrovati da parte di Marco Arcari per ildi, 4° turno delladi CEV Champions League femminile. Nella gara d'andata finì 3-0 con un netto dominio di Monza, trascinata dalla coppia Danesi-Davyskiba; oggi la squadra allenata da Marco Gaspari cerca il tris europeo per restare in solitaria al 2° posto nel proprio girone e mantenere vivissime le chance di qualificazione ai quarti di finale.

Highlights: Monza-Salo 3-0

Pallavolo Chieri fa l'impresa a Monza, Karakurt lancia Novara 30/12/2021 A 20:58