Premium Pallavolo Igor Gorgonzola Novara - Dukla Liberec 19:50-22:00 Live

2° set, 11-10: Kvapilova tiene a galla il Dukla

Adesso c'è solo Nikola nella metà campo ospite, anche perché Skrypak va sempre dalla sua opposto. L'Igor è calata d'intensità e coach Lavarini si gioca la carta Montibeller al posto di Karakurt.

2° set, 9-7: Liberec che prova a rientrare

Srkypak ora varia meglio in attacco e il Dukla riesce a trovare continuità dai nove metri e ottima invadenza a muro. Bosetti cala in attacco, venendo fermata ora sistematicamente dal muro avversario, ma in compenso lavora benissimo da palleggiatrice aggiunta.

2° set, 7-2: l'Igor difende tutto

Non cade più un pallone nella metà campo delle padrone di casa, capaci di difendere davvero tutto, con una Imperiali sugli scudi. Karakurt già a 10 punti personali, Chirichella a ruota con 6.

Il muro di Novara è insuperabile: monster-block di Chirichella!

2° set, 3-0: ancora Hacock-Chirichella

La palleggiatrice statunitense fa malissimo dai nove metri, mentre la centrale è perfetta nel gioco veloce al centro. Karakurt s'inventa un incredibile pallonetto per aprire questo set: palla dentro di un soffio e video-challange speso benissimo da coach Lavarini.

1° set, 25-12: l'1-0 lo firma Karakurt

In diagonale, l'opposto turca dà spettacolo. Perfetta Hancock nel variare tanto e bene il gioco, ottimo il rendimento delle centrali. Solamente 5 attacchi a segno per il Dukla.

1° set, 21-11: Chirichella-show!

La centrale azzurra fa malissimo con 1° tempi davvero alti, ma anche Washington è perfetta. Karakurt semplicemente inarrestabile, ma il Dukla, per quanto mostri encomiabile abnegazione, non riesce a tenere i ritmi di Novara.

1° set, 18-8: non c'è storia

Altro turno al servizio devastante, stavolta di Hancock, mentre Bosetti - dopo due errori insoliti - torna a dare lezioni di colpi in diagonale. Chirichella ora on-fire nel gioco veloce al centro e in fast.

Chirichella dice no! Che muro a uno per la capitana di Novara

1° set, 15-6: blackout Dukla

La formazione ospite pecca di lucidità e ora soffre molto in ricezione, perché anche Washington riesce a fare molto male dai nove metri. Karakurt inarrestabile a 360°, sia da posto 2 che in pipe. 8-1 di break aperto per l'Igor.

1° set, 10-5: Liberec ora in difficoltà

Grande turno al servizio di Herbots, che fa saltare ripetutamente la ricezione ospite e permette all'Igor di volare sul +5 in brevissimo tempo. Bosetti sempre perfetta coi colpi in diagonale, che spettacolo Caterina!

1° set, 6-4: sale di colpi il muro Igor

Washington comincia a fare male nel fondamentale a rete, ma il Liberec è comunque ampiamente in partita e Novara deve ancora sciogliere completamente la tensione.

1° set, 3-2: subito Karakurt

Hancock sa di dover mettere subito in ritmo il suo opposto ed Ebrar non tradisce affatto. Qualche problema in ricezione per Novara, che deve ancora settarsi al meglio in seconda linea. Brutto infortunio per Sotkovska: distorsione fortuita alla caviglia sinistra nel tentativo di murare proprio Karakurt.

Questo invece il 6+1 con cui risponde il Dukla: Sotkovska, Kvapilova, Blazkova, Kohoutova, Skrypak, Kojdova e Dostalova (libero).

Il 6+1 scelto da coach Lavarini: Chirichella, Bosetti, Hancock, Karakurt, Herbots, Washington e Imperiali (libero).

Amiche e amici di Eurosport, appassionati del grande volley, ben ritrovati da parte di Marco Arcari per il LIVE-Blogging di Igor Gorgonzola Novara-VK Dukla Liberec, 4° turno della Pool C di CEV Champions League femminile. Complice il secondo successo consecutivo al tie-break della Dinamo Mosca sul THY Istanbul, la squadra di coach Stefano Lavarini può allungare ulteriormente in classifica proprio sul club moscovita. Con un 3-0 o un 3-1 sul fanalino di coda Liberec, Novara si garantirebbe una bella fetta di primato matematico e qualificazione ai quarti.

