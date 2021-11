Premium Pallavolo Igor Gorgonzola Novara - THY Istanbul 19:49-21:59 Live

2° set, 25-22: Karakurt non tradisce

Il muro continua a fare la differenza, mentre l'opposto di Novara trova dei chirurgici mani out per archiviare anche il 2° set. Fondamentale anche l'ace di Bosetti, dopo che l'azzurra aveva sofferto non poco in ricezione.

2° set, 20-19: break THY

Il servizio di Carlini mette in crisi la ricezione di Novara e riapre il 2° set. Hancock bravissima a fintare un tocco di seconda e spezzare il ritmo delle avversarie.

2° set, 18-15: Washington spaziale

Carlini è perfetta nella gestione, ma le sue attaccanti si schiantano letteralmente contro il muro. Washington insuperabile, mentre Daalderop fa la differenza a 360°.

2° set, 14-10: Carlini sempre da Van Ryk, ma con l'Igor non si passa

Chirichella guida benissimo il muro di Novara, mentre Karakurt è valvola di sfogo dell'attacco casalingo. La squadra di coach Lavarini in totale controllo.

2° set, 9-6: Carlini fatica ancora col gioco veloce

L'alzatrice del THY non trova ancora il timing perfetto con Kalac e arrivano altri errori in costruzione. Novara gioca in scioltezza, anche perché Hancock è una sicurezza a 360°.

2° set, 4-3: tanti errori dai nove metri

Novara sbaglia un po' troppo in apertura di 2° set col fondamentale in battuta, ma a muro continua a dominare. Washington veramente insuperabile nel fondamentale a rete.

1° set, 25-21: la differenza sta tutta nel muro

La battuta di Dixon fa decisamente male, fruttando un break di 0-5. Lavarini chiama due timeout in rapida successione, per chiedere attacchi non scontati e costruzione del punto con pazienza. Il set lo chiude allora Karakurt su invenzione di Bosetti in palleggio.

1° set, 22-16: Hancock sugli scudi

La palleggiatrice di Novara fa la differenza anche con palla quasi nella metà campo di Istanbul, ma è sempre il muro di Novara a non dare scampo.

1° set, 19-12: quanti errori per il THY

Adesso le ospiti soffrono davvero tanto in ricezione e sbagliano anche schemi elementari, con l'errore di Carlini che costringe coach Abbondanza al timeout. Novara in totale controllo, con un muro granitico in cui spicca il posizionamento di Bosetti.

1° set, 16-11: Karakurt adesso a regime

L'opposto viene ora servito sistematicamente da Hancock e non tradisce la sua palleggiatrice. Diagonali strette, unite al solito, grandissimo, lavoro del muro Igor.

1° set, 10-7: l'Igor a muro non fa passare nulla

Quattro muri con altrettante giocatrici diverse. Timeout del THY per registrare proprio l'attacco. Hancock finora col pilota automatico, anche perché non ci sono molte rigiocate. Le ospiti sono comunque entrate in partita.

1° set, 7-4: ecco la coppia Daalderop-Karakurt!

Daalderop sale di colpi a muro, mentre Karakurt fa malissimo dai nove metri. Novara sta prendendo le misure del THY, specie nel fondamentale a rete.

1° set, 2-3: subito problemi in ricezione

Salta non poco la ricezione di Novara, con Daalderop bersagliata a 360°.

Il 6+1 iniziale del THY Istanbul: Rishel, Carlini, Dixon, Kalac, Van Ryk, Rabadzhieva e Yildririm (L). Coach Marcello Abbondanza.

Il 6+1 scelto da coach Lavarini: Karakurt, Chirichella, Bosetti, Daalderop, Washington, Hancock e Fersino (L). Coach Stefano Lavarini.

Amiche e amici di Eurosport, appassionati del grande volley, benvenuti da parte di Marco Arcari al LIVE-Blogging di Igor Gorgonzola Novara-THY Istanbul, 1ª giornata della POOL C di CEV Champions League femminile. Cristina Chirichella e compagne vogliono iniziare al meglio l'avventura europea, rispondendo alla Dinamo Mosca, capace di superare, martedì sera, per 3-0 il VK Dukla Liberec grazie ai 17 punti di Nataliya Goncharova.

