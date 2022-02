Premium Pallavolo THY Istanbul - Igor Gorgonzola Novara 15:45-17:55 Live

1° set, 6-10: ricezione, muro e attacco

Ad

Novara fa praticamente tutto alla perfezione, almeno per ora. Igor abilissima anche a rigiocare sulle mani del muro avversario, mentre deve ancora settarsi al meglio la fast tra Hancock e Washington.

CEV Champions League Women Novara è la prima qualificata ai quarti di Champions League 5 ORE FA

1° set, 3-7: l'Igor prova già la fuga

Break dell'Igor (0-5) anche perché il THY soffre non poco in ricezione; Orthmann unico terminale offensivo, mentre Hancock sta variando molto bene il gioco, come suo solito.

1° set, 2-3: Novara ruota in 9 giocatrici

Orthmann subito protagonista: l'ex-Scandicci varia tra colpi in diagonale e in parallela, mentre Novara si affida soprattutto ai pallonetti delle sue bande.

Il 6+1 con cui decide di cominciare coach Lavarini: Chirichella, Bosetti, Hancock, Montibeller, Daalderop, Washington e Imperiali (libero).

Il 6+1 scelto dal THY Istanbul: Orthmann, Carlini, Dixon, Kalac, Van Ryk, Ercan e Yildirim (libero).

LIVE-Blogging di THY Istanbul-Igor Gorgonzola Novara, 5° turno della Pool C di CEV Champions League femminile. Nonostante la vicenda del emergenza tattica, con molte assenti in questa sfida, la squadra di coach Lavarini cerca di mantenere l'imbattibilità in ambito europeo e di sigillare definitivamente la qualificazione, al netto di cosa accadrà nella vicenda Dinamo. Amiche e amici, appassionati del grande volley, ben ritrovati da parte di Marco Arcari per ildi, 5° turno delladifemminile. Nonostante la vicenda del 3-0 a tavolino di Liberec sulla Dinamo Mosca tenga ancora banco e al netto dell', con molte assenti in questa sfida, la squadra di coach Lavarini cerca diin ambito europeo e di sigillare definitivamente la qualificazione, al netto di cosa accadrà nella vicenda Dinamo.

Highlights: Novara-THY Istanbul 3-0

CEV Champions League Women Conegliano, Monza e Novara in diretta TV e LIVE-Streaming 31/01/2022 A 11:57