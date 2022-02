Premium Pallavolo ZOK Ub - Imoco Conegliano 18:18-20:26 Live

3° SET 7-14: SYLLA IN STATO DI GRAZIA

Devastante a muro l'azzurra, che inchioda ancora con il muro la pipe tentata da Rankovic. Importante segnale dell'esperta schiacciatrice dell'Imoco, a spegnere con due grandi giocate un parziale di 3 punti consecutivi delle serbe.

Frosini cecchina da lontano: punto su difesa difficile

3° SET, 3-8: RANKOVIC SORPRENDE DA POSTO 4 E POI A MURO

Provano a scuotersi le serbe trascinate da capitan Rankovic: prima l'attacco vincente da posto 4, poi il muro su Gennari. Una scossa probabilmente vana, ma comunque significativa.

3° SET, 0-5: SCAPPA GIA' L'IMOCO, IL MURO FA LA DIFFERENZA

Inizio di set perfetto dell'Imoco, parziale già incanalato con il decimo punto consecutivo. Ancora due muri vincenti, lo Zok non riesce a passare in alcun modo: super soprattutto Vuchkova nell'inchiodare ben due attacchi avversari, tra cui una pipe ben giocata da Gligoric.

2° SET, 22-25: PARZIALONE IMOCO DI 5-0 DOPO LO SPAVENTO INIZIALE

Più dura del previsto per l'Imoco in questo secondo set. Chiusura del parziale però da grande squadra da parte delle ospiti, che sfruttando gli 8 errori delle avversarie e un gran parziale di 5-0 a fine set si portano sul 2-0.

2° SET, 22-22: MONSTER BLOCK DI VUCHKOVA

Continua a fare la differenza a muro Conegliano: mani ferme e a invadere di Vuchkova che pianta a terra il pareggio dell'Imoco. Per ora sono già 7 i muri diretti a terra della squadra azzura contro soltanto 1 da parte delle serbe.

2° SET, 20-18: JAKSIC PER VUCICEVIC, ANCORA BENE LO ZOK AL CENTRO

Sfonda al centro la squadra serba: alza bene Jaksic, Vucicevic non si fa pregare e schiaccia per un altro allungo Zok. Time out Conegliano, Santarelli vuole rivedere qualcosa.

Conegliano non fa cadere una palla: tuffo spettacolo di De Gennaro

2° SET, 15-15: ANCORA KECMAN, MA STAVOLTA NON SI PASSA

Lavoro a muro stavolta perfetto dell'Imoco, che respinge con perdite la fast avversaria. Pareggiano le ragazze di coach Santarelli, che ricuciono lo strappo nonostante qualche imprecisione di troppo.

2° SET, 11-8: ACE KECMAN, IMOCO DECONCENTRATA

Servizio non irresistibile dell'opposto serbo, ma stavolta non lavora bene la seconda linea dell'Imoco: un'indecisione che vale il +3 per le padrone di casa.

2° SET, 5-4: GRAN BOTTA DI VUCICEVIC, REAGISCE LO ZOK

Alza i giri del motore lo Zok, che torna a girare bene in attacco e piazza la fast con il centrale Vucicevic: Imoco in leggera difficoltà, equilibrio finora in questo secondo set.

1° SET, 16-25: CHIUDE FOLIE CON LA FAST

L'esperta centrale dell'Imoco mette giù la fast e permette in poco più di 19 minuti a Conegliano di chiduere il primo set. Imoco efficacissima in ricezione con il 93% di palloni gestiti e soprattutto perfetta a muro: 5-1 il gap nel fondamentale rispetto alle serbe dello Zok.

1° SET, 11-20: IMOCO PER ORA IN SCIOLTEZZA

Efficace in attacco e soprattutto a muro, Conegliano scappa subito via trascinata da una perfetta Omuruyi: la giovanissima schiacciatrice sta sfruttando al meglio la propria occasione.

Un saluto a tutti gli appassionati del grande volley da parte di iacopo Erba e benvenuti al LIVE-Blogging di ZOK UB-A. Carraro Imoco Conegliano, match valido per la 5° giornata della Pool E di CEV Champions League! La gara di oggi rappresenta un'ottima occasione per le ragazze di coach Santarelli, al comando del girone con 4 vittorie su 4, di blindare il primato nonostante le assenze di Fahr (rieducazione del ginocchio) e De Krujif (problema al polpaccio).

