CEV Champions League femminile ormai in archivio, ma non cambiano le indicazioni che possiamo ricavare da questa competizione per quanto riguarda i club italiani impegnati. Nel trittico di partite giocate, in rigoroso ordine cronologico, Novara, Monza e Conegliano hanno rifilato solamente 3-0 alle avversarie, senza peraltro alcun diritto di replica. dominando a muro e dando spettacolo anche dai nove metri, con una Britt Herbots incontenibile e grazie anche al superbo lavoro in ricezione e difesa di Eleonora Fersino. Il regia di Alessia Orro, ma anche un'Anna Danesi spaziale e quel diamante, sempre meno grezzo, che risponde al nome di Hanna Davyskiba. Infine, l'Imoco ha confermato di essere squadra senza eguali, tenendo ancora a riposo la coppia Egonu-Sylla, ma dando un'altra sonora lezione pallavolistica: stavolta, ad apprenderla, è stato il indicazioni forniteci da questo 1° turno europeo. Seconda settimana dellafemminile ormai in archivio, ma non cambiano le indicazioni che possiamo ricavare da questa competizione per quanto riguarda i club italiani impegnati. Nel trittico di partite giocate, in rigoroso ordine cronologico,hannoalle avversarie, senza peraltro alcun diritto di replica. l'Igor ha surclassato il VK Dukla Liberec (25-11; 25-16; 25-19),e dando spettacolo anche dai nove metri, con unae grazie anche al superbo lavoro in ricezione e difesa di. Il Vero Volley ha regolato l'ASPTT Mulhouse VB (25-20; 25-17; 25-12), sfruttando la grande prova in, ma anche un'e quel diamante, sempre meno grezzo, che risponde al nome di. Infine, l'ha confermato di essere squadra senza eguali, tenendo ancora a riposo la, ma dando un'altra sonora lezione pallavolistica: stavolta, ad apprenderla, è stato il Fatum Nyiregyhaza, regolato 3-0 con facilità disarmante (25-18; 25-13; 25-11). Andiamo allora a scoprire insieme, nel dettaglio, leforniteci da questo 1° turno europeo.

Orro a una mano per il 1° tempo di Danesi: è Monza-show!

Novara è una macchina perfetta

Che bella Igor! Alla "vigilia" della sfida clou nella Pool C, contro la Dinamo Mosca, la squadra di coach Stefano Lavarini ha già offerto due ottime prestazioni, al netto del valore complessivo delle avversarie. Contro il VK Dukla Liberec, Novara ha dovuto fare i conti con tanti infortuni - out Haleigh Washington e Micha Hancock - ma ha trovato nelle "sostitute" giocatrici decisamente pronte per questo livello. Il virgolettato è d'obbligo, vedendo il modo in cui Ilaria Battistoni e Sara Bonifacio hanno giocato in Repubblica Ceca. La palleggiatrice ha variato benissimo il gioco, affidandosi molto a Herbots e Rosamaria Montibeller (31 punti in due), ma non dimenticando mai il gioco veloce al centro, con la fast di Cristina Chirichella che, prima o poi, verrà riconosciuta Patrimonio dell'UNESCO. La centrale ha invece dominato a rete (5 muri-punto sui 10 di Novara) e chiuso col 100% in attacco, in una serata davvero di grazia per una giocatrice da tenere sott'occhio per il giro dell'Italvolley anche in vista dei prossimi Mondiali. Se consideriamo che la Dinamo ha regolato il THY Istanbul solamente al tie-break (15-9) - trascinata dalla solita, meravigliosa, Natalya Goncharova - e che quindi il club russo è in ritardo di una lunghezza in classifica, guardiamo con totale fiducia al doppio impegno che attenderà l'Igor. Una Novara che sembra comunque costruita alla perfezione, con rotazioni talmente ampie e piene di qualità da permettere a Lavarini di variare costantemente il 6+1 iniziale senza aver alcun contraccolpo in termini di standard di rendimento. Se proprio si vuole andare a trovare il più classico dei peli nell'uovo, allora si può guardare alla ricezione: 43% di positività (12% di eccellenza) contro Liberec, 48% contro il THY all'esordio, con alcune giocatrici "saltate" più volte. L'attacco sembra invece girare a meraviglia, anche se il banco di prova, rappresentato dall'uralico muro Dinamo, sarà davvero ostico.

Difesa super di Fersino, poi ci pensa Herbots da seconda linea

La regia di Alessia Orro lascia tutti senza parole

Oggi come oggi, Davide Mazzanti a chi assegnerebbe la titolarità del palleggio azzurro? La domanda non è né banale, né scontata. Ofelia Malinov è stata bersagliata, spesso ingiustamente, di critiche per il modo in cui ha gestito il gioco a Tokyo 2020, mentre Alessia Orro sta vivendo un periodo magico, dopo aver trascinato l'Italia all'oro europeo e il Vero Volley a un grandissimo inizio di stagione. I sani dualismi, nello sport di squadra, fanno sempre bene: Orro pare però galvanizzarsi totalmente quando si trova sotto pressione, riuscendo ad avere una chimica pallavolistica innata con Danesi e a innescare qualsiasi compagna con ogni tipo di palla. Abbiamo ancora negli occhi gli spettacolari schemi sovrapposti, con primo passo e finta di Danesi, per liberare Davyskiba in posto 4 senza muro avversario, garantendole così linee apertissime in diagonale. Ma anche le "7" super-tese per la stessa Danesi, quest'ultima quasi capace di bucare il taraflex dell'Arena con una potenza fuori dal comune. Monza si gode così il primo successo in Champions e acquisce ulteriore consapevolezza: la squadra di coach Marco Gaspari sa di potersi giocare tutte le proprie carte anche in un tavolo verde a cui è seduto lo spauracchio VakifBank Istanbul, che guida la classifica della Pool B a punteggio pieno. Insieme a Orro, anche Davyskiba sta rubando la scena. Contro la squadra del mago-Guidetti, la giovanissima bielorussa era andata un po' in crisi in ricezione, mentre nella sfida col Mulhouse ha offerto una prova di grande solidità. Oltre ai 17 punti (57% in attacco), ha tenuto bene anche "dietro" (40% di eccellenza) e fatto malissimo dai nove metri. Arrivata in Brianza come quarta schiacciatrice, oggi è forse la prima per rendimento e sarà molto complicato farla arretrare nelle gerarchie. Bentornata, infine, anche a Katarina Lazovic, autrice di un devastante turno in battuta, capace di generare un 12-0 di break nel 3° set e di chiudere definitivamente i conti con l'ASPTT.

Davyskiba cerca il petrolio: che schiacciatona su schema perfetto!

Infinita Conegliano e la nuova Folie

Le Pantere restano tali, anche senza Paola Egonu e Miriam Sylla. Coach Daniele Santarelli lascia nuovamente a riposo le due colonne - anche dell'Italia - e la sua squadra non sembra risentirne minimamente, anche perché in cabina di regia c'è un Asia Wolosz in perenne stato di grazia. La palleggiatrice polacca si diverte tantissimo nel variare il gioco e nel vedere come qualsiasi sua compagna riesca a mettere palloni a terra. A cominciare da Raphaela Folie, ieri autrice di una prova sontuosa: 10 punti, inclusi 5 muri, una rapidità di braccio spaventosa e tanta qualità nel fondamentale a rete. Rivedere questa versione di Folie, dopo "tre anni tra inferno e purgatorio", come li ha definiti lei stessa a causa di quel tendine che le dava continuamente problemi dopo l'operazione al ginocchio sinistro del 2018, è un piacere per gli occhi e soprattutto l'epilogo più giusto della vicenda. Che sia iniziata una nuova carriera? Ce lo auguriamo tutti, anche perché la centrale azzurra, a 30 anni, può dare ancora moltissimo non solo a Conegliano, ma anche alla Nazionale. Nella trasferta di Nyiregyhaza col Fatum ha fatto la differenza a 360°, anche se il riconoscimento di MVP se l'è preso, di potenza, Kathryn Plummer. A 23 anni, il "martello" statunitense continua a strabliare per la potenza dei colpi e per la capacità di passare sopra qualsiasi tipo di muro; 16 punti col 67% in attacco, ma anche la sensazione di essere sempre e in totale controllo. Con Megan Courtney compone una coppia versatile, amalgamata e dal sicuro rendimento, specie in ricezione. In questo fondamentale, finora, l'Imoco ha fatto un altro sport rispetto alle avversarie: anche ieri Moki De Gennaro ha chiuso con numeri irreali (100% di positività, 55% di eccellenza), così come tutta la squadra. Ora testa al Mondiale per club, che inizierà mercoledì 15 dicembre con la sfida al Fenerbahce della nuova stellina mondiale, Arina Fedorovtseva: 17 anni e la dinamite nel braccio, con battuta al fulmicotone e un talento sterminato.

1° tempo + monster block: che scambi di Folie!

